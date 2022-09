Mortes de três street racers. Homenagem violenta já fez quatro detidos

A reação violenta contra agentes da polícia, na Damaia, em sequência da morte de três jovens em excesso de velocidade da Segunda Circular, fez já quatro detidos, anunciou a PSP. O incidente deu-se junto à casa de um dos condutores mortos na noite de 21 de fevereiro e no dia dos funerais da vítimas.

"Na sequência das diligências hoje concretizadas no âmbito da investigação comunicada, a PSP procedeu à detenção de quatro homens, com idades entre os 21 e 35 anos. Os cidadãos suspeitos encontram-se indiciados pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, condução perigosa e detenção de arma proibida.", anunciou a PSP.

Ainda de acordo com a Polícia, foram executados quatro mandados de buscas domiciliárias em Lisboa, Amadora, Loures e Sintra. Na operação destacam-se a apreensão de três motociclos e um pistola de calibre 7.65 mm.

Sobre os incidentes na Damaia, vários motociclistas foram detetados sem capacete e a fazer manobras perigosas. E cercaram os dois únicos agentes da PSP presentes no local. Só mais tarde surgiu o reforço policial, mas nessa altura a tensão já tinha terminado.

A PSP refere que foi recebido um alerta por um grupo de motociclistas estarem a circular na via publica, sem capacetes e realizando manobras perigosas proibidas pelo Código da Estrada. "Não foi inicialmente estabelecida qualquer ligação desta ocorrência com a morte de três cidadãos, em resultado de acidente rodoviário verificado na madrugada do dia 21 do corrente mês, na Avenida Marechal Craveiro Lopes (2.ª circular)", diz a PSP. "Como é normal, foi enviado ao local um carro patrulha com dois polícias."

Quando chegaram ao local os dois polícias deparam-se com um conjunto de motociclistas que rapidamente os cercaram " de forma hostil" e não acataram as ordens legais e legítimas que lhes foram dadas, "impossibilitando que os infratores fossem identificados e fiscalizados";

A PSP conta que enquanto um dos policias permaneceu no exterior do carro patrulha, emitindo continuamente ordens para que os infratores se afastassem, o outro polícia entrou na viatura para pedir reforços urgentes via rádio. Um dos agentes chegou mesmo a puxar uma arma numa tentativa de neutralizar a situação. "Devido ao aumento do número de infratores e aos seus inaceitáveis comportamentos, um dos polícias, para garantir a sua integridade física e a autoridade do Estado, recorreu passivamente à arma de fogo como forma de dissuasão relativamente às agressões iminentes, sem no entanto a ter apontado a qualquer cidadão."