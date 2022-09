Covid-19. Tribunal Judicial do Porto vai ouvir convocados para diligências processuais provenientes de zonas de risco por Skype

O juiz desembargador José António Rodrigues da Cunha determinou a entrada em vigor de um plano de contingência no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que irá manter-se até que a situação de emergência de saúde pública provocada pelo Covid-19 seja controlada. Para proteger os funcionários e as pessoas que se deslocam aos tribunais foram adotadas medidas de prevenção, a primeira das quais passa por só se dirigirem ao local os convocados para diligências processuais por “motivo inadiável” e que não possam resolver a questão por meio informático ou telefone.

Em comunicado, o Gabinete de Apoio à Presidência do Tribunal Judicial da Comarca do Porto avança que os cidadãos convocados para diligências que tenham estado em zonas de risco de coronavírus nas duas semanas anteriores “devem previamente informar, por telefone ou por via informática, o tribunal” e apresentar comprovativo das viagens. À autoridade judiciária que presidir à diligência cabe determinar se a diligência se mantém ou não, bem como em que condições será a mesma realizada, sendo possível o “recurso ao Skype a partir do domicílio”.

No interior dos tribunais é aconselhado “um cumprimento urbano, ainda que sem contacto físico ”, devendo os utentes aguardar as diligências nos corredores e apenas dirigir-se aos balcões e salas de audiências quando forem chamados e evitando a proximidade inferior a metro e meio. Numa tentativa de evitar contágios, aos frequentadores dos tribunais poderá ser solicitado “a colocação de uma máscara, fornecida pelo tribunal, ou ser recebido por alguém portador de máscara e luvas”, situação que o Juiz Presidente adverte que não deve ser considerado como “comportamento ofensivo”.

Até ao fim do cenário de emergência, estão interditas as visitas de estudo aos tribunais e, caso se verifique uma situação de risco elevado, em que as autoridades de saúde tomem medidas mais graves, os serviços urgentes de toda a comarca serão concentrados num único edifício. No caso da Comarca do Porto, o edifício designado é o Palácio da Justiça de Matosinhos, “havendo equipas escaladas para este efeito”, adianta o Juiz José António Rodrigues da Cunha.