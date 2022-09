Covid-19. Presidente da União de Freguesias e Associação de Bares do Centro Histórico do Porto apela a maior intervenção da ARS-Norte

Depois de esta segunda-feira ter encerrado os serviços administrativos, atividades dos centros de convívio, sanitários, balneários e lavandarias da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, António Fonseca avançou ao Expresso ter já pedido aos empresários de bares da movida do casco histórico do Porto para implementarem um plano de contingência para evitar o risco de contágio por coronavírus.

Além de um reforço da higiene dos equipamentos, mesas, copos e afins, o líder da Associação de Bares da zona história portuense avançou ao Expresso ter pedido aos proprietários e gerentes dos espaços para terem especial cuidado com as casas de banho, solicitando que sejam limpas em curtos intervalos regulares e que se evitem a aglomeração de clientes, nacionais e estrangeiros, na zona dos sanitários.

“Em relação aos bares e espaços de animação noturna, o que a Associação pretende é que a limpeza seja feita com maior frequência e redobrado atenção e que estejam atentos às boas condições de extração de ar”, afirmou António Fonseca, que lamenta que a ARS-Norte não esteja a fazer no terreno uma ação de sensibilização junto dos empresários e turistas que circulam na cidade, sobretudo no Centro Histórico, propondo a esta entidade de saúde a distribuição de flyers com medidas a seguir para evitar a propagação do surto de COVID-19.

“Ainda este fim de semana estive na zona da Ribeira e das Galerias de Paris e, felizmente, não notei quebra de turistas. Até parece que estamos em maio e não no início de março”, comentou o líder da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. António Fonseca justifica o encerramento das atividades nos serviços da junta desta zona da cidade por se tratar da mais frequentada por turistas de todas as nacionalidades.

“Sabemos que o encerramento tem custos, mas entendemos que as pessoas estão em primeiro lugar. Como entendo que estamos numa zona pública de risco, entendi que devíamos dar o exemplo”, acrescenta. O ATL da área de influência irá, contudo, manter-se em funcionamento, dado ser uma estrutura dependente do Agrupamento de Escolas local.

O repentino surto do novo vírus levou António Fonseca a repensar ainda o sistema de biométrico de marcação de ponto nos serviços da juntas da União de Freguesias. Até agora a marcação de presenças era feito por marcação em livro de ponto e o que estava previsto para breve era um sistema biométrico por cartão, mas, dado o risco de contágio deste e de outros eventuais vírus, o líder da União de freguesias tenciona pedir um orçamento para a implementação de um sistema de controle ocular.

As restantes juntas de freguesia da cidade avançaram ao Expresso terem prontos a serem acionados planos de contingência, mas referem ser de momento precipitado e injustificado o encerramento de serviços públicos. Na Junta de Freguesia de Ramalde, António Gouveia avançou ao Expresso que apenas interrompeu a atividade 'Avós e Netos', um programa de convívio e troca de histórias que passa por visitas dos mais idosos aos ATL's dos mais pequenos e dos miúdos aos centros de idosos.

Também a atividade letiva da universidade intergeracional está interrompida temporariamente. a pedido dos alunos.