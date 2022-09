Covid-19: veja o plano de contingência aprovado pelo Governo português

O Governo aprovou o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus nesta segunda-feira. O documento é qualificado como "uma ferramenta estratégica de preparação e resposta a uma potencial epidemia pelo vírus SARS-CoV-2" e "tem como referencial as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, sendo o documento de referência nacional no que respeita ao planeamento da resposta a Covid-19".

As medidas incluídas no plano "carecem do acompanhamento, para sua aplicação, de Orientações Técnicas específicas, a serem progressivamente atualizadas, de acordo com a evolução epidemiológica de Covid-19, e sempre que necessário", explica o documento. "Devido à dinâmica do contexto epidemiológico e a incerteza científica quanto às características deste vírus e por forma a adequar e flexibilizar a resposta, proceder-se-á à revisão e atualização deste Plano, sempre que tal se mostre necessário".

Entre os objetivos principais do plano está a minimização de "doença grave e mortes por Covid-19 em Portugal" e os "impactos sociais e económicos adjacentes a esta ameaça". Como objetivos secundários são identificados os seguintes: "reduzir a disseminação da infeção, através da promoção de medidas de saúde pública, individuais ou comunitárias; minimizar o risco de transmissão nosocomial de Covid-19; providenciar tratamento e apoio a elevados números de pessoas, enquanto se mantêm cuidados de saúde essenciais; apoiar a continuidade de cuidados de saúde e outros serviços essenciais; manter a confiança e segurança da população, através de implementação de medidas baseadas na melhor evidência".