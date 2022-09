Covid-19: Centenas de alunos sem aulas na Amadora. Escola Secundária e escola Roque Gameiro encerradas até 20 de março

Na nota recomenda-se que toda a comunidade escolar afetada por esta medida fique em "isolamento profilático voluntário", ou seja, que permaneça em casa com restrição de visitas. A Unidade de Saúde Pública do ACES Amadora "irá acompanhar diariamente o estado de saúde de todas as pessoas determinadas" nesse universo, através de um processo de telemedicina.

Em causa estão as rotinas de centenas de alunos que frequentam essas escolas. A Amadora é um dos maiores concelhos de Portugal, com mais de 175 mil habitantes.