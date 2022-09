Idães tem quase 200 pessoas em isolamento: “Se as fábricas fecharem, a economia local cai a pique”

“Preocupados mas não tanto quanto deviam - e também menos informados do que seria desejável”. A rápida análise da situação em Felgueiras é feita pelo farmacêutico Alexandre Freitas, da farmácia J. Reis, aquela que está este domingo de serviço à população de do concelho que em todo o país regista mais casos de coronavírus. Já há 11 casos confirmados, todos na zona de Idães, quatro à espera de serem conhecidos os resultados das análises e quase 200 pessoas em isolamento, segundo a reportagem da RTP no local. “Evidentemente que se nota que as pessoas estão um pouco atrapalhadas, vêm comprar álcool etílico a 70%, pedem máscaras mas é como se não estivesse a acontecer nada de muito grave quando na realidade nós temos mais casos aqui do que no país todo. As pessoas nem sequer sabem quantos casos temos, não estão informadas”.

A Câmara de Felgueiras anunciou o encerramento dos equipamentos municipais de Idães, incluindo biblioteca e piscina, como medida adicional à suspensão de atividade na EB 2,3 da localidade, já anunciada pelo Governo."Deveremos, também, em coerência com a medida do Governo, fechar os estabelecimentos municipais em Idães e cancelar alguns eventos", referiu o presidente da câmara, Nuno Fonseca aos jornalistas no sábado.

A cidade mexe-se lentamente, ao ritmo da sua rotina domingueira, coisa que este farmacêutico considera um pouco inconsequente: “Passamos nas grandes superfícies e aquilo está cheio, as pessoas deviam permanecer mais tempo em casa, sair quando é necessário só”. Na linha da frente estão estabelecimentos como o seu: “Nós estamos de portas abertas, sempre a receber pessoas que podem estar contaminadas, estamos sempre a desinfetar as mãos, tentamos informar as pessoas. De qualquer forma, 80% das vendas de hoje nada tem a ver com o coronavírus, são pessoas com entorses e coisas assim”.

Luís Melo, médico no Centro de Saúde de Barrosas, diz que aquela zona é “a pequena Milão portuguesa”. Foi precisamente a Feira de Calçado de Milão que terá causado o primeiro caso na zona.

De acordo com as suas informações, as pessoas infetadas estão todas a respeitar o isolamento e o trabalho da linha de Saúde 24 também está a ajudar o centro de saúde a lidar com o fluxo de casos de pessoas que estejam preocupadas com o possível contágio. “Têm lá chegado ao centro pessoas nos últimos dias preocupadas com os seus sintomas, mas acabamos por confirmar apenas uma constipação, porque a linha 24 já fez a primeira triagem e por isso é que os enviou para o centro. Se existissem sinais de coronavírus e essa pessoa fosse consultada no centro então teríamos de fechar e já não podíamos ajudar ninguém”. O médico falou ao Expresso quando estava no centro da vila e refere que os cafés e os supermercados continuam com o movimento habitual.

“Talvez um pouco menos, porque hoje não houve missa aqui”, diz Joaquim Ferreira Pinto, um empresário da área do calçado. De manhã tomou o pequeno almoço num dos cafés do centro de Barrosas e notou menos clientes, “porque está muita coisa fechada por causa do vírus”. Também ele esteve na feira de calçado de Milão, mas não veio doente. Quem trouxe o vírus foi um familiar do dono da fábrica que fechou, a Fego-Flá, mas “podia ter sido qualquer um de nós porque desta zona imensa gente foi até Milão, é assim o negócio, há necessidade de viajar”. É por isso que este industrial considera que as pessoas podem não estar a levar tão a sério este vírus como deviam. “Há quem ande na rua e lhes tenha sido aconselhada a quarentena, mas como não têm sintomas andam com toda a liberdade. Isso não é mau porque se há escolas, creches, serviços encerrados é para que cada um de nós possa fazer o seu melhor para ver se fazemos com que o vírus comece a desaparecer”, diz Joaquim Pinto.

Preocupa-o principalmente que este vírus alastre à economia local. “Há apenas uma fábrica fechada e mesmo assim foi complicado para que o patrão conseguisse convencer os delegados da saúde dar baixa às 64 pessoas. Queriam que a fábrica funcionasse com 41 pessoas e mandar para casa apenas 20. Ora uma fábrica de calçado tem uma linha de montagem, não pode funcionar com metade da força. Além disso, quem diz que os 41 não têm o vírus?”. Isolar estas pessoas é “o mais correto” até porque “cada fábrica que feche é um problema e a economia local pode cair a pique”. Idães tinha em 2011 cerca de 2500 pessoas e este industrial estima que quase todas as famílias tenham pelo menos parte do seu rendimento afeto à indústria do calçado, seja no seu fabrico ou na venda do produto final.

Este domingo, para ir à missa, Joaquim Pinto deslocou-se a Felgueiras, onde foi o Padre Benjamim Mesquita que o recebeu, a ele e outras duas centenas de pessoas, na celebração católica. “Hoje já contactei com alguns milhares de pessoas, algumas vieram de muito perto do local do surto, claro que tem de haver mudanças de atitude, e suspendemos aquelas coisas básicas como a catequese, mas as pessoas não estão muito alarmadas porque, pelo que ouvi nestes dias, todas estão bem informadas”. O padre Benjamin disse ainda que durante toda a semana que agora terminou, houve várias reuniões entre os cidadãos e professores, GRN, médicos, representantes das juntas de freguesia locais, bombeiros, entre outros responsáveis. “Há informação suficiente para que possamos agir com inteligência e a inteligência dá-nos serenidade”.

Na missa “as pessoas sorriem mais, e cumprimentam-se menos, já não tomam a hóstia diretamente da mão do padre para a boca e o abraço da paz também acabou - está tudo a ser assimilado muito bem e as pessoas incluem estes novos comportamentos nas suas vidas”. Afastarmo-nos ostensivamente dos outros, diz o padre Benjamin, nunca é a solução. “Estou aqui com a minha mãe que tem 90 anos e hoje já estive na Santa Casa onde também trabalho, são populações em grande risco, mas não podemos deixar as pessoas sozinhas”.