Felgueiras e Lousada fecham todas as escolas públicas e privadas. População aconselhada a evitar deslocações

Segundo o mais recente comunicado da DGS, dos 23 casos confirmados, 19 correspondem ao mesmo foco e uma vez que a maioria dos infetados pertence aos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, o Governo português considera que "a evidência apoia o fecho preventivo de todas as escolas".

"De acordo com os dados conhecidos, a maioria das crianças tem quadros ligeiros a moderados mas têm um reconhecido papel como transmissoras de doença, sendo que a redução do contacto entre elas poderá retardar a transmissão da doença na comunidade", lê-se.

Além dos casos positivos, existem neste momento 296 pessoas em isolamento profilático e vigilância ativa. E ainda 21 casos à espera de resultados laboratoriais.

Por tudo isso, a DGS considerou essencial proceder ao encerramento "não só dos estabelecimentos escolares (públicos e privados), mas também à suspensão de atividade dos estabelecimentos de lazer/culturais e de utilização pública, designadamente ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas". Uma medida temporária, que "durará até ser levantado o encerramento por parte das Autoridades de Saúde".

Foi ainda pedido o "distanciamento social", ou seja, que as pessoas destes concelhos evitem deslocações desnecessárias assim como a participação em eventos ou reuniões com elevado número de pessoas. E ainda que reforcem os cuidados de higiene das mãos, limpeza de objetos e superfícies.

O Governo reconhece o impacto destas medidas no dia-a-dia das populações, mas sublinha que o objetivo é prevenir e reduzir o potencial número de pessoas contagiadas. Em números gerais, estas medidas podem afetar a vida de mais de 67 mil pessoas; Felgueiras tem cerca de 58 mil habitantes e Lousada cerca de 9 300.