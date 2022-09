Dia Internacional da Mulher. O que mudou na vida das portuguesas no último século

Cem anos podem ser uma eternidade ou nada. Em tempo geológico, é uma milésima fração de segundo. Para as mulheres portuguesas, é um curto intervalo de convulsão. A passagem do que parecia a conquista de um lugar próprio à queda no chão mais raso dos direitos. E da quase nulidade de direitos ao verdadeiro começo da sua existência moderna. Elas levantaram-se do chão, ergueram as cabeças, viram o futuro acontecer, estão a viver a construção desse futuro. Mas ainda não chegaram lá. Têm pela frente, e sob os pés, mais alguns quilómetros de corrida. Se pararem, desaparecem.

É a experiência diária de Luísa Silva, advogada com dupla licenciatura que enfrenta o cenário comum às mulheres da sua profissão: “Uma mulher tem de trabalhar três vezes mais do que um homem para provar o que vale. Sempre. Senão, não tem hipótese.” Era, há mais de 50 anos, a experiência de Maria Antónia Palla, uma das primeiras mulheres no país a integrar a redação de um jornal: “Havia a sensação de que tínhamos de fazer exame todos os dias.” No intervalo de um século, muita coisa mudou, e o que mudou assemelha-se à metamorfose da lesma em borboleta. As mulheres no século XXI têm outra vida, graças àquelas que, no início e meados do século XX, se bateram para que tal acontecesse. Porém, há aspetos que se mantêm intactos, muros que não se derrubam, gelo que não derreteu. Ter de fazer mais e melhor, provar que se consegue mesmo sendo mulher, é apenas um deles.

