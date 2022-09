Quarentena “literária” chega ao fim no domingo

Assim que se soube, há uma semana, que o escritor Luis Sepúlveda fora diagnosticado com o Covid-19, depois de participar no encontro Correntes D’Escritas, na Póvoa de Varzim, o meio editorial português reagiu prontamente, prevenindo um eventual alastramento da doença. Dezenas de pessoas que mantiveram contacto mais ou menos próximo com o autor chileno foram monitorizadas pela DGS e optaram pelo isolamento voluntário. Como Sepúlveda voltou para Oviedo (Espanha) a 23 de Fevereiro, último dia do festival, a 8 de março, este domingo, perfazem-se os 14 dias que correspondem ao limite máximo do período de incubação. Se não surgirem casos de última hora, a partir de segunda-feira o mundo editorial regressará à normalidade.

Internado no Hospital das Astúrias, em situação clínica ainda preocupante, Sepúlveda não terá, ao que tudo indica, contaminado ninguém. Todos os escritores que se sujeitaram ao teste do Covid-19 – Onésimo Teotónio Almeida (nos EUA), Germano Almeida (em Cabo Verde), José Alberto Postiga (na Suíça) e Carmen Yáñez, mulher de Sepúlveda (em Espanha) – receberam resultados negativos. Os restantes autores, editores, jornalistas e funcionários da organização das Correntes que se sujeitaram à “quarentena” voluntária foram sendo monitorizados pelos serviços da DGS, sem suspeitas dignas de registo. Na maior parte dos casos, nem sequer se verificaram sintomas que implicassem alguma forma de despiste.

Na estrutura da Porto Editora, que publica Sepúlveda em Portugal, 12 pessoas ficaram em isolamento. O impacto desta ausência foi minimizado porque já havia um plano de contingência. “Agimos com rapidez e criámos condições para que os profissionais abrangidos pudessem prosseguir as suas actividades em regime de teletrabalho”, explica Paulo Gonçalves. No outro grande grupo editorial português, a LeYa, foram cinco os funcionários sujeitos a quarentena. “Respeitámos os protocolos da DGS, adiámos algumas reuniões, mas os efeitos na produtividade foram mínimos”, diz Pedro Sobral, que garante estarem a ser tomadas as medidas necessárias. “Para os próximos 60 dias, foram canceladas todas as viagens, mas para além desse horizonte continuamos a trabalhar na presunção de que tudo voltará ao normal.” Por exemplo, os planos para a Feira do Livro de Lisboa, prevista para o final de Maio e Junho, mantêm-se inalterados.

Na Penguin Random House foram também cinco os funcionários que ficaram de quarentena. “Todos os que estiveram nas Correntes D’Escritas”, esclarece Clara Capitão, directora portuguesa do grupo editorial. Além de reuniões, foram cancelados três lançamentos de livros e a viagem de uma autora. Depois de um primeiro contacto através da Linha Saúde 24, o acompanhamento pela DGS revelou-se “irregular, quase aleatório, e, no meu caso individual, como responsável da editora, muito insatisfatório”. Apesar de ter dito que esteve “bastante tempo com o Luis Sepúlveda e a esposa numa das noites”, Clara Capitão não voltou a ser contactada. “Tive de tomar a decisão da quarentena por juízo próprio, com a ajuda da nossa sede em Espanha.