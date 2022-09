O que se sabe sobre os portugueses infetados com o novo coronavírus

(2 março)

Médico, 60 anos, trabalha no Hospital Padre Américo (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa), em Penafiel. Esteve de férias no norte de Itália, numa estância de esqui, e regressou a Portugal a 29 de Fevereiro. Os primeiros sintomas surgiram logo nesse fim-de-semana em que chegou a casa, não tendo voltado ao trabalho no hospital. Está internado no São João, no Porto

(2 março)

Trabalhador da construção civil, 33 anos, de Vila Nova de Gaia. Esteve a trabalhar em Valência, Espanha, onde na altura já havia 13 casos positivos. Registou os primeiros sintomas a 26 de Fevereiro. Infetou pelo menos mais duas pessoas. Está internado no Hospital de S. João, no Porto

(3 março)

Operário numa fábrica em Coruche, 37 anos, morador em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. É o primeiro caso de contágio em Portugal. Foi contaminado pelo trabalhador de Vila Nova de Gaia que se deslocou à arrozeira (unidade industrial de secagem, armazenamento e processamento de arroz e milho) para uma intervenção numa máquina industrial. Está internado no Hospital Curry Cabral

(3 março)

Homem, 60 anos. Foi infetado pelo operário de construção civil de Vila Nova de Gaia em contexto laboral. Internado no Hospital de São João

(4 março)

Professor na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Instituto Politécnico do Porto, 44 anos. Infetado no norte de Itália, em Bergamo, onde foi dar uma formação em fagote. Depois de regressar, frequentou a escola durante vários dias até adoecer. A escola fechou na quinta-feira, e por tempo indeterminado, “porque o número de pessoas em isolamento social [cerca de 40] não permite mantê-la em funcionamento”, explicou a direção. O professor dava também aulas em duas escolas de música de Viana do Castelo e da Covilhã.

(4 março)

Professora de físico-química na Escola Básica 2/3 Roque Gameiro. Foi infetada em Milão, onde esteve de férias durante a pausa do carnaval. Antes de regressar às aulas, ainda sem sintomas, ligou para a Saúde24. Disseram-lhe que que podia fazer a sua vida normal. Só trabalhou dois dias, antes de surgirem os primeiros sintomas e ser diagnosticada com o Covid-19. As seis turmas (cerca de 150 alunos) a que dava aulas, 8 professores e 4 funcionários vão estar em casa em isolamento profilático – uma da Escola Secundária da Amadora, onde deu uma palestra, e cinco da Roque Gameiro – até 13 de março. Vários alunos, que registaram sintomas, foram já testados no Hospital da Estefânia

Está internada no Hospital Curry Cabral

(5 março)

Homem, 50 anos, de Felgueiras. Trabalhador de uma fábrica de calçado, em Santo Estêvão de Barrosas, esteve recentemente na Micam, uma feira do setor em Milão. Na quarta-feira teve os primeiros sintomas. A empresa, que tem 64 funcionários, vai estar encerrada até dia 18 de março por ordem do delegado de Saúde. Internado no Hospital de São João

(5 março)

Homem, 49 anos, do Porto. Contaminado em Portugal. Internado no Hospital de São João

(5 março)

Homem, 42 anos. Esteve em contacto com um dos casos confirmados anteriormente. Está internado no Hospital Curry Cabral

(6 março)

Dois homens, cerca 40 anos, e uma mulher, 70 anos, infetados pelo mesmo contacto próximo, um doente já internado no Hospital de São João. Estão hospitalizados nesta unidade do Porto

Homem, 50 anos. Foi infetado pelo doente que contraiu o vírus em Espanha. Está internado no Hospital Curry Cabral

(7 março)

Jovem, 20 anos, e mulher, entre os 40 e os 50 anos, contaminadas por um anterior caso positivo hospitalizado no São João, onde também foram internadas