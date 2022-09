Marcelo diz que doentes do São João estão com "moral positiva" e elogia portugueses por estarem a lidar "de forma muito madura" com o surto

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta noite nas celebrações dos 100 anos do Teatro Nacional São João, no Porto, mas falou sobretudo do coronavírus e da visita que fez, esta tarde, ao hospital como o mesmo nome, também na cidade do Porto. Neste momento, é esse o local de internamento da maioria dos doentes infetados com este novo tipo de cornavírus.

O Presidente da República falou com todos os 16 infetados através do vidro do quarto de isolamento, e disse que lhe pareceram capazes de continuar a sua vida normal, não fosse o perigo de poderem contaminar outras pessoas enquanto não estiverem totalmente livres do vírus. "Tive oportunidade de ver pelo vidro e de falar com com os 16 internados e o que posso dizer é que de facto todos eles mostraram moral positiva, vários mantiveram o diálogo comigo e, não fora o risco de contaminação, estariam alguns deles em condições de ir para casa, prosseguindo com as suas atividades normais". Marcelo Rebelo de Sousa destacou também a importância da criação de um hospital de campanha no Hospital de São João: “É importante pelo óbvio: evitar o contacto dos doentes que têm de fazer análises com a população normal que passa por um hospital, que é muita, eu vi hoje porque entrei pelas urgências”, disse, rematando essa ideia com a frase: “A vida continua”.

Depois de ter contado aos jornalistas a sua visita aos pacientes no São João, o Presidente da República dirigiu-se aos portugueses como um todo: “Os portugueses merecem uma palavra pela forma muito madura como estão a reagir: muito serena, muito tranquila e muito madura". O Presidente elogiou também as equipas que tratam destas pessoas e garantiu que o Governo tomará medidas quando for necessário "e na proporção do que seja necessária".

O encerramento de fronteiras, tendo até agora sido uma opção afastada pela maioria dos países europeus, também não é algo que o Presidente considere urgente. "Aquilo que existe é a resposta adequada a nível europeu, com uma reação que de uma maneira geral nos europeus tem sido tranquila, calma e sem alarme".