Juiz Rui Rangel também ficou com um recurso sem sorteio

O juiz Rui Rangel apreciou um recurso de Álvaro Sobrinho e há suspeitas de que este lhe terá sido atribuído “manualmente” sem a realização do sorteio obrigatório por lei. No comunicado que anunciava a instauração de processos disciplinares a três desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, o Conselho Superior da Magistratura admitia “fortes indícios de abuso de poder” na distribuição de “três processos” na Relação de Lisboa. Dois já são conhecidos: Vaz das Neves e Orlando Nascimento combinaram entre si que o ex-presidente do tribunal ficava com um recurso que opunha Rui Rangel ao “Correio da Manhã”. Vaz das Neves terá atribuído a Rui Gonçalves um recurso de José Veiga dois meses depois deste desembargador ter recebido por e-mail os argumentos da defesa do ex-agente da FIFA.

O terceiro processo, de acordo com uma fonte judicial, envolve Vaz das Neves, Rui Rangel e o empresário angolano Álvaro Sobrinho. O ex-presidente da Relação de Lisboa, que entretanto se jubilou, terá entregado a Rangel um recurso do empresário contra uma decisão do juiz Carlos Alexandre que lhe arrestou vários imóveis no valor de €80 milhões. Rangel decidiria a favor de Sobrinho, numa decisão que teve uma declaração de voto vencido do outro desembargador que apreciou o recurso. No acórdão, Rangel criticou duramente Carlos Alexandre e o Ministério Público que investigava Álvaro Sobrinho por suspeitas de branqueamento de capitais.

