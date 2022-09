Jonas e o vírus. Missa em tempo de medo

Vinte e cinco pessoas rezam o terço de costas para a porta da igreja de São Pedro, a maior de Peniche. É quarta-feira, quase noite, e não se ouve um carro, uma gaivota, uma voz que não seja aquela feita de todas as vozes. É quase possível acreditar que nada mais existe, nem sequer o homem que pede esmola na entrada. Nada mais errado.

Um dia antes, os problemas do mundo, na forma de um microscópico agente infeccioso, tinham entrado de rompante pela porta da frente e seguiram em passo largo até ao altar. Numa nota, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciara uma série de recomendações para a celebração das missas em tempo de ameaça do Covid-19: a comunhão feita à mão, a omissão do gesto da paz e pias de água benta... sem água.

