Forte sismo sentido na ilha da Madeira

Segundo alguns relatos da população, o sismo terá sido sentido durante 30 segundos, começou devagar e depois abanou bastante. Muitas pessoas saíram de casa com receio de réplicas, mas pelo menos durante meia hora nada aconteceu. Dentro das habitações caíram objetos dos móveis.

No maior centro comercial da Madeira foi registado algum pânico e confusão entre as pessoas que tentavam sair do edifício após o sismo.

A última vez que se tinha sentido um abalo desta magnitude foi nos anos 70, mais concretamente a 26 de maio de 1975.

Não há relatos de estragos relevantes, nem de vítimas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu às 20h58 no mar a Sudoeste das ilhas Desertas, tendo atingido a magnitude de 5.3 na escala de Richter. O abalo foi forte e muitos madeirenses dizem não ter memória de um terramoto tão sentido na ilha. Na rede social Twitter começaram já a surgir as primeiras reações ao sismo.