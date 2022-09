Coronavírus. Potencial de contágio é o dobro da gripe

A velocidade com que um vírus se espalha é um dado fundamental para os epidemiologistas. E uma forma de a medir é saber o número médio de pessoas que alguém infetado irá contagiar. A esse conceito é dado o nome R0 (ou número básico de reprodução): quando o valor fica acima de 1, cada doente irá contagiar mais do que uma pessoa e o surto poderá traduzir-se numa epidemia. E segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada caso infetado com Covid-19 poderá contaminar, em média, outras 2,3 pessoas. É cerca do dobro da gripe sazonal (1,3).

“O número básico de reprodução [de um vírus] é calculado para uma população não imune e por isso totalmente suscetível, e num cenário sem qualquer intervenção. Diminuir o R0 é o grande objetivo das medidas de Saúde Pública”, explica Baltazar Nunes, epidemiologista e estatístico do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. “A partir do momento em que este número fica abaixo de 1, o surto deixa de ser epidémico e segue para extinção.”

