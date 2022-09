Coronavírus. Agência para a Modernização Administrativa garante que está a cumprir os planos de contigência

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) está contra o que diz ser a falta de atenção do Estado português às medidas de prevenção da transmissão de Covid-19 nos locais de trabalho dos seus associados - e por isso deu entrada a uma ação judicial no sentido de forçar o Executivo a acionar todas as medidas necessárias para “prevenir o contágio”, como se lê numa nota enviada na sexta-feira às redações.

Nesse mesmo comunicado, o STRN diz que em causa estão “a saúde e a vida” dos trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), Direcção Regional da Administração da Justiça (DRAJ) e Agência para a Modernização Administrativa (AMA) - mas a AMA já respondeu às acusações. “A AMA aprovou um plano de contingência vinculativo para os seus serviços centrais e locais (lojas de cidadão) e não tem conhecimento da referida ação nem foi contactada por esse sindicato sobre a matéria”, refere este organismo em resposta às perguntas enviadas pelo Expresso depois de recebido o comunicado do STRN avançando ainda que os planos não só estão disponíveis na página da AMA como foram enviados a todas as dependências administrativas sujeitas à sua tutela.

Ainda nesse mesmo comunicado, lê-se que “as referidas entidades empregadoras públicas, IRN, DRAJ e AMA, até àquela data/hora, não tinham tomado as diligências que consideramos ser necessárias para, dentro do quadro legal e do recomendado pela Organização Mundial de Saúde e Direção-Geral da Saúde, prevenir o contágio do Covid-19 nos nossos locais de trabalho”, informação também negada pela AMA: “A preocupação e adoção de diligências pela AMA, considerando os trabalhadores, dirigentes e utentes dos serviços geridos pela AMA ou que prestam serviço em estabelecimentos geridos pela AMA é um facto incontestado”.