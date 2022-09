Estudo Eleitoral Português. “Brancos” e “negros” são diferentes a votar

O cientista político Pedro Magalhães analisou os dados do Estudo Eleitoral Português de 2019 e concluiu que entre entre os votantes “brancos” e “negros” há muitas semelhanças, mas também algumas diferenças dignas de destaque, em especial com os eleitores “negros” a demonstrarem uma opção residual de voto num partido da direita.

Há ainda mais eleitores “negros” a concordar que “a vontade da maioria devia prevalecer sempre, mesmo sobre os direitos das minorias”, enquanto 68% dos “brancos” consideram que “as minorias deviam adaptar-se aos costumes e tradições de Portugal”.

Para 51% dos "brancos" inquiridos para se ser "verdadeiramente português" é necessário ter-se nascido em Portugal, enquanto apenas 14% dos "negros" concordam com esta afirmação. Para 39% dos "brancos" é preciso ter antepassados portugueses e só 12% dos "negros" pensam o mesmo. E 61% dos "brancos" defendem que o domínio da língua portuguesa é essencial, tese defendida por 47% dos "negros" inquiridos.

É justamente nas questões associadas à nacionalidade que as diferenças são mais evidentes, com o dobro de "brancos" a concordarem que “os imigrantes aumentam a taxa de criminalidade em Portugal”. Para Magalhães, o retrato que fica desta análise é relevante na explicação do comportamento eleitoral e, sobretudo, nas "atitudes em relação à imigração e à concepção do que é 'ser-se português'". O analista diz ainda que " é assinalável que haja mais 'brancos' a partilharem uma concepção “étnica” — ter antepassados — do que sucede entre os eleitores 'negros'".

A análise foi feita tendo em conta uma amostra representativa dos eleitores do Continente de 1500 pessoas, a quem foi perguntado, de forma facultativa, se classificava como “branco”, “negro”, “cigano”, “asiático” ou “outro”. Do total, 1429 assumiram-se como “brancos”, 51 como “negros”, quatro “ciganos” e dez não se identificaram com nenhuma das opções. Ainda quatro disseram não saber responder e outros quatro não responderam à pergunta.