Covid-19. Trabalhadores dos Registos e Notariado processam Estado por não tomar medidas contra o surto

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) deu, ao início da tarde desta sexta-feira, entrada a uma acção judicial contra o Estado, por considerar que não foram tomadas diligências para “prevenir o contágio” de Covid-19 nos locais de trabalho dos seus associados.

Em causa estão “a saúde e a vida” dos trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), Direcção Regional da Administração da Justiça (DRAJ) e Agência para a Modernização Administrativa (AMA), cujos direitos estão “constitucionalmente protegidos”, ressalvam.

“As referidas entidades empregadoras públicas, IRN, DRAJ e AMA, até àquela data/hora, não tinham tomado as diligências que consideramos ser necessárias para, dentro do quadro legal e do recomendado pela Organização Mundial de Saúde e Direção-Geral da Saúde, prevenir o contágio do Covid-19 nos nossos locais de trabalho”, é referido em comunicado enviado às redações.

O texto ensaia depois uma explicação para que o assunto não seja prioritário. Segundo o STRN, os dirigentes das respetivas entidades já estão “devidamente acautelados através da prevenção natural, que o tamanho dos tampos das suas secretárias já lhes garantem”, ainda que “seja muito reduzido o número de pessoas com que lidam diariamente”.

Contactada pelo Expresso, fonte do Ministério da Justiça garante que há um plano de contingência com medidas em vigor e em execução. O Expresso aguarda também esclarecimentos do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que tem sob a sua tutela a AMA.