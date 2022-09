Covid-19. Ainda se viaja por amor

O jovem romano Dante viajou para o Porto, esta manhã, sem máscara nem temor de contagiar “a noiva” com o novo coronavírus que, em Itália, já levou ao encerramento das atividades letivas em escolas e universidades. Marcou a viagem já depois da "paranóia" que, diz, assaltou o país, apesar de a família ter desaconselhado a visita à namorada, a viver e a trabalhar no Porto há quase um ano.

Chega descontraído, apenas com uma mochila às costas, sem disfarçar a impaciência dos enamorados. Dante conta que no aeroporto de Ciampino uma em cada cinco pessoas usavam máscaras, cenário que contrasta em absoluto com o panorama vivido esta sexta-feira no aeroporto do Porto: entre as 11h00 e as 13h00, os portadores de máscaras eram uma clara minoria.

Nem em Roma, nem à chegada ao Porto lhe mediram a temperatura, apenas lhe entregaram um folheto da DGS com medidas de precaução e uma ficha com o local onde iria passar o fim de semana. A única urgência de Dante é saber onde pode apanhar o metro rumo à estação da Casa da Música.

No mesmo voo da Ryanair, viajou Ana Novais, 34 anos, a viver e a trabalhar numa empresa de IT em Roma, há pouco mais de um ano. Desde o natal que tem viagem marcada para passar uns dias com a família no Porto, tendo a mãe à sua espera. Abraçam-se, beijam-se, mimam-se. Também a portuense aterra sem máscara, mas antes de entrar no avião mediram-lhe "a temperatura corporal" e, tal como Dante, também leu um folheto da DGS a bordo.

Ao Expresso, confessa que o seu dia a dia pouco se alterou desde o surgimento do surto em Itália, apesar de saber que há muita gente em Roma que "se isolou em casa voluntariamente" com medo do contágio. No norte de Itália, onde vivem alguns amigos, a situação é diferente. “Estão a trabalhar em casa e, em alguns casos, não podem sair de casa”, diz, lembrando que até já lhe contaram que em certas situações de isolamento são equipas de enfermeiros que vão “a casa das pessoas fazerem colheita de saliva para análise”.

Uma família previdente

De Roma, à mesma hora, chegou ainda Andreia com o marido e os sogros. O plano de contingência em Ciampino e a bordo foi o mesmo relatado por Ana, com a diferença que todo a família desembarcou de máscara, proteção da qual não abdicaram nos quatro dias de visita turística à cidade eterna.

Meia hora antes, no aeroporto do Porto aterrou outro voo da Ryanair, mas vindo de Milão/Malpensa, a região mais causticada do país. Após desembarque, na zona das chegadas, questionados sobre se vinham de Milão, nenhum dos passageiros abordados confirmou ser este o seu ponto de partida. Mero desencontro ou alarme de serem sujeitos a isolamento?

As ligações do Porto a Itália, esta sexta-feira, contemplam quatro voos de Milão e um de Roma. Ao Expresso, as companhias aéreas confirmaram que estão a pedir o preenchimento de um formulário de localização aos passageiros de Itália e da China, a bordo. A TAP tem dois voos diretos Milão/Porto por semana, às sextas e domingos, enquanto para Lisboa há três ligações diárias.

A Ryanair opera regularmente com 10 voos semanais de Milão/Bergamo para o Porto, mais outros quatro provenientes de Milão/Malpensa.

Uma ronda por alguns dos sindicatos do sector mostrou que a regra “é evitar alarmismo”. Talvez por isso, as informações avançadas sobre os procedimentos em curso no aeroporto e a bordo são "em off", mas todos coincidem em dizer que tudo decorre basicamente normalmente. Os trabalhadores a bordo e em terra seguem as indicações da DGS, com em todas as outras empresas, o que significa práticas básicas como lavar as mães, tossir ou espirrar para o cotovelo. E está em curso algum controlo especial para tripulações ou passageiros? Todos dizem que não está a ser feito mais nada.

No caso da indústria portuguesa de calçado, que participou com 80 empresas na Micam, a maior feira de calçado do mundo, em Milão, de 16 a 19 de fevereiro, todos relatam controlo de temperatura à chegada a Itália, quando ainda não havia qualquer caso suspeito em Portugal, mas ninguém teve qualquer controlo à chegada. Em Itália, o COVI-19 já provocou a morte 148 pessoas, encontrando-se infectados 3.296 pacientes.

PE cancela sessão em Estrasburgo

Passageiro frequente do aeroporto Francisco Sá Carneiro, o eurodeputado José Manuel Fernandes também viajou esta manhã para o Porto proveniente de Zaventem, em Bruxelas. Ao Expresso, diz que o que mais lhe chamou a atenção à medida que o surto de coronavírus alastra é a “haver cada vez menos gente nos 'loundge' dos areoportos.

“Nota-se que há cada vez menos pessoas a viajar”, refere o eurodeputado do PSD, sublinhando que a restrição de deslocações levou, esta quinta-feira, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, a cancelar a sessão plenária marcada para segunda-feira, em Estrasburgo, devido à propagação do COVID-19.

A pandemia de medo do novo coranavírus também já chegou à Suiça. Maria Armanda, residente há 26 anos em Steinamrhei, no cantão de de Schaffhausenz, na zona de fronteira com a Alemanha, afirma ao Expresso que, pela primeira vez, deparou-se com várias prateleiras vazias nos supermercados locais. “Sábado fui a dois supermercados e não havia massa, arroz, biscoitos, nem enlatados”, conta na chegada ao Porto, antes de partir para a casa da família em Vila Nova de Tazem, na Beira Alta.

Apesar de não ter conhecimento de casos positivos de coronavírus na zona onde reside, Maria Armanda, 60 anos, justifica a açambarcamento alimentar com o facto de na região viverem muitas famílias dos balcãs, “que já passaram fome na vida”.