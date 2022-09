O que se sabe sobre os 13 os portugueses infetados com Covid-19

Portugal amanheceu esta sexta-feira com a confirmação de mais quatro casos de infeção pelo novo coronavírus, o Covid-19, elevando para 13 o número de pessoas contagiadas. Três dos novos doentes foram encaminhados para o Centro Hospitalar de São João, no Porto, onde estão agora oito internados no total.

E o dado é relevante porque estes três casos de sexta-feira — dois homens na casa dos 40 anos e uma mulher, a paciente mais velha até agora, que está acima dos 70 anos — foram contagiados em Portugal por um dos outros doentes em internamento no São João.

Breve cronologia

Esta segunda-feira, foram confirmados os primeiros dois casos de coronavírus no país: dois homens, um de 60 anos, outro de 33.

O primeiro é médico no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, e tinha estado no norte de Itália de férias. Itália é o país europeu com mais casos de coronavírus, 3.089, segundo a mais recente atualização. Dessas infeções resultaram 107 mortes e recuperaram 276 pessoas. O médico português foi internado no Hospital de Santo António, no Porto.

Já o segundo paciente foi contagiado em Valência, província espanhola onde há 19 casos de Covid-19, um deles mortal — é, depois de Madrid e Barcelona, a cidade mais afetada em Espanha. Este segundo paciente está internado no Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com o “Jornal de Notícias”, trabalha no ramo da construção civil.

Na terça-feira, surgiram dois novos casos, e novamente dois homens, de 49 e 37 anos, ambos contagiados em Portugal, por um dos dois primeiros infetados. Aqueles foram os primeiros doentes com Covid-19 que não tinham estado numa área afetada fora do país. Um destes homens reside em Lisboa, e está internado no Hospital Curry Cabral, e o outro é de Coimbra e foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

Numa sequência de dois por dia, quarta-feira veio a confirmação de outro par de infetados. O quinto caso era, mais uma vez, referente a um homem, este de 44 anos, e também regressado do norte de Itália. Trata-se de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, que já decidiu encerrar a atividade letiva por um período indeterminado. O professor esteve recentemente num conservatório em Bérgamo, na região da Lombardia, para participar numa masterclass, e está atualmente internado no Hospital de São João.

O sexto caso trouxe uma novidade: a primeira mulher infetada. Na faixa etária dos 40-49 anos, a mulher está em Lisboa e é também um caso importado de Itália.

Chegamos, enfim, aos nove pacientes com Covid-19 em Portugal. Em comunicado enviado às redações, a DGS explica que o sétimo caso é de “um homem de 50 anos que veio de Itália e que está no Centro Hospitalar Universitário de São João”. No mesmo hospital está o oitavo paciente, com uma diferença: o homem, de 49 anos, foi infetado por contágio de um dos outros, em Portugal.

Já após a publicação deste artigo, a DGS enviou novo comunicado, a dar conta de um nono caso, também contagiado em território nacional. É mais um homem, de 42 anos, que está agora no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

E um dia depois da publicação deste artigo, quatro novos casos são confirmados pela ministra da Saúde, Marta Temido. Desses quatro há três no hospital de São João no Porto: o Expresso sabe que são dois homens na casa dos 40 anos e uma mulher (apenas a segunda infetada em Portugal) que tem mais de 70 anos e é assim a paciente mais velha internada no país. Nenhum destes três pacientes esteve em Itália recentemente — o contágio foi feito através de um dos outros doentes da zona norte do país.

Sobre o novo caso em Lisboa há até ao momento pouca informação. A DGS não divulgou qualquer comunicado a esse respeito e é também por isso que ainda não é possível afirmar que os novos pacientes estão, como estavam os anteriores nove, em “situação clínica estável”.

Artigo atualizado às 15h12 de sexta-feira com a informação sobre os casos mais recentes em Portugal