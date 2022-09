Covid-19. Estudo aponta pistas para o “paciente zero” europeu

A investigação foi feita por médicos alemães, que a publicaram esta quinta-feira na prestigiada publicação científica “New England Journal of Medicine”, citada pelo “Corriere della Sera”: o “paciente zero” europeu será um alemão de 33 anos que começou a ter sintomas a 24 de janeiro, após ter estado numa reunião com uma mulher chinesa numa empresa em Munique quatro dias antes.

A chinesa não apresentava então sinais da doença; já o alemão acabou por faltar ao trabalho durante pelo menos dois dias, regressando a 27 de janeiro. Os procedimentos de segurança não estavam ainda sedimentados no continente europeu, pelo que a probabilidade de infetar mais pessoas era alta.

A cidadã chinesa – que esteve na Alemanha entre 19 e 22 de janeiro – só começou a manifestar sintomas após regressar a Xangai, onde reside. A 26 de janeiro confirmou-se que estava infetada com o novo coronavírus, tendo informado no dia seguinte a empresa alemã. Os despistes começaram e o “paciente zero” foi também diagnosticado, apesar de estar então assintomático.

A 28 de janeiro, mais três funcionários da mesma empresa – que tiveram contactos com o alemão de 33 anos, quando este ainda não revelava sintomas – foram confirmados como portadores do Covid-19. Todos se encontram bem, asseguram os autores do artigo.

De acordo com a investigação, o facto de o vírus ter sido encontrado em “quantidades relevantes na expetoração do homem” também no seu “período de convalescença” põe “o problema da transmissibilidade do vírus também depois do fim dos sintomas, embora essa carga viral ainda deva ser confirmada através de uma cultura do vírus”.