O que se sabe sobre os seis casos dos portugueses infetados com coronavírus

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta quarta-feira à noite mais um caso de Covid-19, aumentando o total para seis, num balanço feito até às 17h. É a primeira mulher infetada e trata-se de um caso importado de Itália (é já o terceiro). A paciente está na faixa etária dos 40-49 anos e é residente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O Expresso não conseguiu apurar em que hospital se encontra esta doente, sendo que se trata do segundo caso na zona de influência de Lisboa. Através do boletim epidemiológico que continha esta informação fica ainda a saber-se que há 42 casos a aguardar resultados – sendo o mais antigo relativo a uma pessoa que começou a sentir sintomas a 16 de fevereiro – e 81 contactos "em vigilância pelas autoridades de saúde".

O quinto caso tinha sido confirmado na manhã desta quarta-feira: trata-se de um homem de 44 anos, regressado recentemente de Itália e que está internado no Hospital de São João, no Porto, em situação clínica estável.

O Expresso sabe que se trata de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), apesar do presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP) ter apenas confirmado que se trata de um membro da comunidade académica. Esteve recentemente num conservatório em Bérgamo, na região da Lombardia, em Itália, para participar numa masterclass.

A escola – que é frequentada por cerca de 600 pessoas, entre professores, alunos e funcionários – decidiu entretanto encerrar a atividade letiva por um período indeterminado, devido à “falta de meios humanos”, já que um número considerável de pessoas foi recomendado a manter-se em isolamento pela DGS.

Os terceiro e quarto casos, confirmados na terça-feira pela DGS, em comunicado, referem-se a homens que têm 49 e 37 anos; um é residente no distrito de Lisboa (está no Hospital Curry Cabral) e o outro no distrito de Coimbra (está no Hospital de São João, no Porto). Estes doentes foram contaminados pela mesma linha de transmissão de um dos dois primeiros casos, divulgados na véspera.

O dois primeiros casos em Portugal foram divulgados em conferência de imprensa na manhã de segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Um é de um homem de 60 anos, médico no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. Esteve no norte de Itália de férias no final de fevereiro e começou a ter sintomas no sábado. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro homem tem 33 anos, reside nos arredores do Porto e começou a sentir os primeiros sintomas de Covid-19 há uma semana. Tinha estado em Valência, Espanha, onde, de acordo com a informação mais recente do Ministério da Saúde do país, há 19 casos confirmados (apenas Madrid, com 70, regista mais infetados). Está internado no Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com o “Jornal de Notícias”, trabalha no ramo da construção civil.

Relativamente aos sintomas, cinco dos infetados tiveram febre e três tiveram tosse, dores musculares e cefaleias. O outro sintoma, registado por apenas uma pessoa, foi de fraqueza generalizada.

Notícia atualizada às 22h15, com informação do sexto caso