Esquadra lisboeta de Carnide deve reabrir apesar de Governo prometer uma nova

A esquadra de Carnide da PSP, em Lisboa, que foi encerrada no ano passado, deve ser requalificada e reaberta independentemente dos planos do Governo quanto à reorganização das esquadras na cidade, defendem os presidentes da Junta e da Câmara Municipal.

A posição surgiu na sequência de uma reunião entre o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, o comunista Fábio Sousa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o socialista Fernando Medina, na terça-feira, na qual discutiram a reabertura do equipamento.

A esquadra da PSP foi encerrada em 16 de outubro na sequência de um relatório da delegada de saúde, que apontava para a falta de condições de higiene e de saneamento.

Entretanto, o Governo avançou estar prevista para Carnide "a construção de uma esquadra de raiz", estando o Ministério da Administração Interna (MAI) a trabalhar nesse sentido.

No encontro de terça-feira, segundo a nota da Junta, Fernando Medina disse que o MAI nunca pediu obras à Câmara Municipal de Lisboa, tendo "o processo passado ao lado da autarquia", apesar de se tratar de uma infraestrutura municipal.

Apesar da intenção da tutela na reorganização das esquadras da cidade de Lisboa, os dois autarcas "entendem que, qualquer que seja o plano do Governo, até este assegurar a segurança da população a esquadra da PSP de Carnide deve ser requalificada e reaberta o mais rapidamente possível".

O município está, de acordo com a nota, apenas à espera da ordem do MAI para avançar com obras.

No comunicado, Fábio Sousa recorda que a reunião com a Câmara surgiu na sequência da concentração junto à 42.ª esquadra da PSP, na qual a população de Carnide "mostrou estar disponível para participar nas obras de requalificação daquele equipamento municipal".

No mês passado, sob proposta do PCP, foi aprovada, por unanimidade, uma moção em reunião camarária.

O documento pedia ao MAI que "procedesse, de imediato, à realização de todas as obras necessárias na esquadra" e "à sua reabertura o mais brevemente possível".

Em 17 de fevereiro, o Governo avançou com a previsão de construção de uma nova esquadra da PSP na freguesia.

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, disse à Lusa na altura que o equipamento de Carnide só iria reabrir caso fosse resolvido o problema estrutural.

O governante sublinhou que ser "impossível reabrir a esquadra de Carnide" sem uma solução definitiva em relação aos esgotos, dando conta de que esta situação já tinha sido transmitida ao presidente da Junta de Freguesia.

Entretanto, numa nota enviada à Lusa, o MAI referiu que foi solicitado à Junta de Freguesia de Carnide e à Câmara Municipal de Lisboa um levantamento de possíveis localizações a analisar.

A tutela destacou que o encerramento da esquadra "não se traduziu na redução do policiamento da freguesia nem num aumento da criminalidade", que nesta área registou uma diminuição em 2019 de 12,5%, quando comparada com a do período homólogo.