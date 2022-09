“Embuste” e “perguntas ridículas”: as declarações de Sócrates à saída do Campus de Justiça

“O Ministério Público construiu um embuste, uma grande mentira, e depois de tudo desfeito vem perguntar se sabia que uma amiga minha estava no Algarve” em determinada data. José Sócrates voltou esta quarta-feira a mostrar-se agastado com as questões que lhe foram colocadas pelo juiz Ivo Rosa, considerando “ridículas” as perguntas que ouviu no Campus de Justiça, no âmbito do depoimento complementar que teve de fazer.

O depoimento do ex-primeiro-ministro antecedeu o início do debate instrutório da Operação Marquês e ter-se-á prolongado por pouco mais de duas horas. À saída, José Sócrates falou brevemente com os jornalistas, negando ter passado férias no Algarve com o primo, em abril de 2006.

O juiz Ivo Rosa chamou Sócrates para o ouvir a propósito das declarações recentes em tribunal do seu primo, José Paulo Pinto de Sousa. Em causa estavam umas alegadas férias em que ambos teriam estado juntos no resort de luxo Pine Cliffs, em Albufeira. O ex-primeiro-ministro negou, esclarecendo que passou essa Páscoa com o pai.

Já o advogado de defesa do ex-primeiro-ministro recusou prestar declarações aos jornalistas, quer à entrada, quer à saída do Campus de Justiça.