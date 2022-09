Covid-19. Quinto caso em Portugal obriga ESMAE a encerrar atividade letiva por tempo indeterminado

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, integrada no Instituto Politécnico do Porto (IPP), encerrou esta quarta-feira toda a componente letiva, por um período indeterminado, confirmou ao Expresso o presidente do IPP, João Rocha.

Trata-se de uma decisão em linha com as últimas orientações da DGS, salienta o responsável. A deliberação foi tomada após um membro da comunidade escolar - que João Rocha não confirma nem desmente ser um docente - ter sido infetado pelo novo coronavírus, encontrando-se a receber tratamento no Hospital de São João. Este é o quinto caso de Covid-19 em Portugal e foi anunciado na manhã desta quarta-feira.

Apesar do edifício do ESMAE não ter ordem de encerramento, o presidente do IPP justifica a suspensão da atividade letiva por um número considerável de pessoas se encontrar em isolamento social, nas suas casas, dado terem mantido contacto com o referido paciente.

"O motivo do encerramento não é diretamente ditado pelo coranavírus, mas por falta de meios humanos. Algumas dezenas de pessoas encontram-se neste momento em isolamento por determinação da autoridade de saúde", adiantou João Rocha. No edifício poderão, contudo, entrar trabalhadores da instituição, serviços de limpeza, órgãos de gestão e, caso se se revele necessário, representantes da autoridade de saúde.