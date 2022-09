Covid-19. O que devemos fazer

FAMÍLIAS

Tenha ou não passado por uma área onde já haja transmissão comunitária do vírus — norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão e Irão — lavar bem as mãos deve fazer parte da rotina. Mas para quem regressa destas zonas, a DGS recomenda cuidados redobrados, que terão de ser reforçados quando Portugal registar os primeiros casos. É preciso lavar bem e muitas vezes todas as zonas das mãos, durante 20 segundos, bastando usar água e sabonete (ou uma solução à base de álcool). Deve fazê-lo “antes e após a preparação de alimentos e das refeições, após ir à casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas”. Assoar só com lenços de papel, que devem ser deitados no lixo depois de usados uma única vez, lavando as mãos de seguida. Tossir ou espirrar só para o braço, nunca para as mãos. Evite levá-las aos olhos, nariz e boca.

Mas esqueça as máscaras. Pelo menos nesta fase de contenção, só têm de ser usadas por profissionais de saúde em contacto com pessoas infetadas, por quem tenha a doença ou suspeita de ter e por quem tem contacto próximo com estes casos. As máscaras dão uma falsa sensação de segurança, não garantem proteção completa e a maioria das pessoas não sabe usá-las.

VIAJANTES

Para quem está a pensar viajar, há vários informações a ter em conta. O Governo desaconselha as deslocações não essenciais à China. Em relação a outros países afetados recomenda-se “prudência e reforço das medidas de higiene em todas as viagens, em especial aos locais com surtos”. O caso de Itália, país europeu com o maior número de infetados, merece uma recomendação específica: “Desaconselha-se formalmente a realização de quaisquer viagens de estudo ou lúdicas de crianças e jovens a Itália, pela menor capacidade de autoproteção deste grupo populacional.” Com as férias da Páscoa à vista e a tradicional época das viagens de finalistas, as atenções centram-se precisamente nos mais novos.

Numa nota enviada às direções das escolas, o Ministério da Educação aconselha a “ponderação sobre a oportunidade e conveniência de se realizarem visitas de estudo e outras deslocações ao estrangeiro, em particular a países ou zonas com maior incidência de casos de infeção”. Mas o certo é que há milhares de alunos já com bilhete comprado, nomeadamente para Espanha, que regista vários casos. E as operadoras já fizeram saber que não estão, à partida, previstos reembolsos por receio de doença. Quanto aos adultos, devem estar atentos às informações das autoridades de saúde locais. Além da higiene, é importante evitar contacto com animais e pessoas com sinais de infeção respiratória e cumprir as regras de uma alimentação segura (atenção à água, alimentos crus e à temperatura a que são conservados). No portal das comunidades portuguesas deve fazer o seu registo de viajante, para que seja mais fácil o contacto com as autoridades em eventuais situações de emergência. Mas se estiver doente ou se for doente crónico o melhor mesmo é evitar ir ao estrangeiro. Se estiver de regresso de um país com transmissão ativa de casos, é fundamental estar atento, durante 14 dias, ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória. A DGS também recomenda que evite cumprimentos com contacto físico e que evite locais muito frequentados. Caso apareça algum sintoma, telefone para a linha SNS24 (808 242 424).

EMPRESAS

Na terça-feira, o Governo emitiu um despacho que dá cinco dias às empresas públicas para criar planos de contingência na prevenção ao Covid-19. O documento apresenta medidas concretos, como “o recurso ao teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por razões imperiosas de interesse público”, a “redução ou suspensão do período de atendimento”, a “suspensão de eventos ou iniciativas públicas”, a “suspensão de atividades de formação presencial” ou de “métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos”, ou ainda a “suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de outros espaços comuns”.

Na semana passada, algumas empresas já tinham começado a emitir as suas orientações para os trabalhadores. Há vários casos em que se determina que os trabalhadores regressados das áreas afetadas têm de ficar em casa, mesmo que trabalhando à distância. A DGS lembra que as empresas devem ter um plano de contingência para fazer face a um possível caso de infeção. Entre as medidas a planear encontra-se o estabelecimento de uma “área de isolamento e os circuitos até à mesma” e a lista de equipamentos e produtos a disponibilizar, como máscaras e dispensadores de gel desinfetante.