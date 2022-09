Pedro Siza Vieira: “Somos dos países da Europa em que mais pessoas nunca utilizaram a internet”

Rúben Rodrigues tem 15 anos. Joana Sousa tem 14, idade partilhada com Filipa Ferreira. Os três jovens, alunos da Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, são os responsáveis pelo desenvolvimento da app “Only Heal”. Acompanhados pela professora de Ciências Naturais “apaixonada pelas novas tecnologias”, Emerência Teixeira, marcaram presença esta terça-feira, na Alfândega do Porto, onde se realizou a 3.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais, iniciativa realizada no âmbito do INCoDe.2030.

A plataforma, explica Rúben ao Expresso, “facilita o contacto entre o farmacéutico e o utente a partir de um chat”, permitindo aos utilizadores “guardar também os seus planos de toma de medicamentos e partilhar as suas prescrições médicas com os farmacéuticos”.

octavio passos

A aplicação móvel criada por Rúben, Joana e Filipa só é possível graças ao projeto “Apps for Good”, implementado em instituições de ensino básico e secundário. O programa, contextualiza a gestora Matilde Buisel, “pretende desenvolver as competências digitais e sociais dos alunos, de forma a prepará-los para os novos desafios da sociedade”.

A metodologia de trabalho, acrescenta a responsável da “Apps for Good” em Portugal, “coloca os alunos a trabalhar em equipa, para identificarem problemas da comunidade e desenvolverem aplicações para smartphones”.

Da mesma escola, também a equipa constituída por Carolina Oliveira, Gonçalo Rocha e Rita Polido tiveram a oportunidade de mostrar as potencialidades da app “MustBeGreen”, onde proprietários de terrenos florestais podem encontrar empresas disponíveis para efetuar uma limpeza efetiva dos mesmos.

octavio passos

Estes foram apenas dois das dezenas de projetos de inovação tecnológica que António Costa teve a oportunidade de ver de perto, acompanhado pelos olhares atentos dos ministros Pedro Siza Vieira, Manuel Heitor e Tiago Brandão Rodrigues.

Durante a sessão de abertura da terceira conferência do Fórum Permanente para as Competências Digitais, o primeiro-ministro disse ter chegado "o momento de nos focarmos nos grandes desafios estratégicos que temos pela frente”, entre os quais o da “transição para sociedade digital”.

octavio passos

António Costa acredita que “esta nova sociedade digital vai ter um impacto muito grande na reorganização do trabalho e vai ser uma grande oportunidade para melhorar os níveis de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar”.

A transição, prossegue o primeiro-ministro, “tem de ser uma oportunidade para combater desigualdades existentes, quer do ponto de vista da coesão territorial, quer do ponto de vista da inclusão ativa de todos na sociedade”. É por isso que, nesta quinta-feira, o Conselho de Ministros “irá aprovar o programa de ação para a transição digital”, disse Costa.

octavio passos

Já o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital frisou que “a transformação das sociedades e das economias é talvez o mais importante desafio que os países enfrentam”, de forma a “preparar hoje os líderes digitais do futuro para um mundo completamente diferente e que ainda não sabemos como vai funcionar”. É por isso que, garante Pedro Siza Vieira, “na orgânica do Governo a transição digital convoca um conjunto de áreas governativas, para trabalharem de forma ainda mais articulada e coordenada para fazer face a estes desafios”.

Pedro Siza Vieira salientou ainda que Portugal terá de “fazer um esforço muito grande de inclusão e dar literacia digital em muito maior escala a toda a sociedade”, uma vez que “somos um dos países da Europa em que mais pessoas nunca utilizaram a internet”.