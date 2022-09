Ministério Público vai interpor recurso da sentença do amante de Rosa Grilo

O Ministério Público (MP) vai interpor recurso da sentença do amante de Rosa Grilo, António Joaquim, que foi ilibado pelo Tribunal de Loures do crime de homicídio do triatleta Luís Grilo. A informação foi avançada ao Expresso pelo gabinete de imprensa do MP.

Na sentença proferida esta terça-feira, António Joaquim foi apenas condenado a dois anos de pena suspensa por detenção de arma proibida. Por sua vez, Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão efetiva pelo homicídio do marido, Luís Grilo.

António Joaquim ficou ainda livre da pena acessória de suspensão de funções como oficial de justiça, visto que o tribunal entendeu que "não estão verificados os factos para a aplicação da sanção", pelo que pode voltar a exercer a sua profissão.

O tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos como jurados) condenou Rosa Grilo a 24 anos de prisão pelo homicídio qualificado na forma consumada do marido, a um ano e 10 meses de prisão por profanação do cadáver e a 18 meses de prisão por detenção de arma proibida, o que, em cúmulo jurídico, resultou na pena máxima de 25 anos de prisão.