Covid-19. Trabalhadores do sector privado em quarentena serão pagos a 100%, como se estivessem em “internamento hospitalar”

O despacho que o Governo publicou esta terça-feira para regular a proteção social dos trabalhadores que sejam obrigados a ficar em quarentena devido a perigo de contágio pelo Covid-19 garante “100% da remuneração mensal” para os funcionários do sector privado, equiparando o isolamento a “doença com internamento hospitalar”.

“Este regime aplica-se a todos os trabalhadores do sector privado, independentemente do prazo de garantia”, sublinha um comunicado divulgado esta noite pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Acrescenta-se também que o “pagamento do subsídio de doença será feito a partir do primeiro dia”, “nos termos do número 3 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 28/2004”, que estabelece o regime jurídico de protecção social na eventualidade de doença.



A nota ressalva que o regime “não se aplica aos trabalhadores aos quais seja possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho ou programas de formação à distância” e que, após o período de isolamento, “aplicam-se as regras do regime geral do subsídio de doença”.



“A certificação da situação clínica de perigo de contágio substitui o documento justificativo da ausência ao trabalho e será remetido pelas autoridades de Saúde competentes aos serviços de Segurança Social”, precisa-se.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na noite desta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, há apenas quatro casos confirmados em Portugal, mas houve notificações de 101 casos suspeitos, até às 16h do mesmo dia.

Em todo o mundo, de acordo com a informação compilada até 22h54, registaram-se 92.880 casos e já recuperaram 48.494 pessoas, o que representa 94% dos casos fechados (51.662).