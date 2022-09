Covid-19. Teste a Onésimo Almeida deu negativo

Recentemente regressado de Portugal, onde participou no encontro Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, que contou com a presença de Luís Sepúlveda, diagnosticado com o Covid 19, o professor Onésimo Teotónio Almeida desenvolveu sintomas de infeção respiratória. Após três dias à espera que o diagnosticassem, suspirou de alívio esta tarde, quando soube que os resultados vieram negativos. Por agora, desconhece se terá de pagar do próprio bolso o custo do procedimento.

“Já mais ou menos calculava, pois a mulher do Sepúlveda também recebeu alta ontem”, disse ao Expresso. “Parece que a empregada do hotel que tratou do quarto do Sepúlveda também está bem. Os participantes no evento têm estado em contacto. Por agora, tudo ok”.

Regressado no passado dia 23 de fevereiro, contactou as autoridades de Saúde do estado de Rhode Island, mas estas informaram-no que não teria necessidade de fazer teste diagnóstico, uma vez que Portugal não é dos países com mais casos - longe disso.

Hoje o Expresso contactou-o na sua casa na cidade de Providence, onde o escritor e docente na Universidade de Brown, uma das oito instituições de ensino da Ivy League, decidiu ficar em isolamento voluntário. “Estou a 95%”, desabafou.

Onésimo critica a forma como as autoridades dos Estados Unidos estão a lidar com a epidemia do novo coronavírus. “Estava preocupado, pois sentei-me ao lado de Carmen Yañez (mulher de Luís Sepúlveda) durante a moderação de um painel, apenas isso. Mas nada de pânico. Seja como for devia ter sido acompanhado mais cedo”.

Cem casos nos EUA

Até esta manhã, em todo o território americano, foram diagnosticados cem casos do novo coronavírus, que teve origem em Wuhan, uma cidade da província de Hubei, no centro da China. O cenário mais preocupante ocorre em Washington, estado onde se verificou a totalidade dos óbitos - quatro num lar de idosos, nos arredores da cidade de Seattle.

Entretanto, o sector privado define planos de contenção do surto. O Twitter pediu aos funcionários para que tomem todas as precauções, a empresa de cruzeiros Carnival Cruise alterou rotas e a NBA solicitou aos atletas para que evitem os autógrafos e cumprimentos aos fãs. Os típicos “high five” foram desaconselhados.

Ao nível do poder central, a Reserva Federal americana decidiu cortar as taxas de juro, devido a receios do impacto da crise de saúde pública na Economia.