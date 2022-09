Covid-19. Ministro garante apoio consular aos portugueses no estrangeiro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, congratulou-se esta terça-feira com o "profissionalismo" e o "empenho" dos funcionários consulares envolvidos nas operações de repatriamento dos cidadãos portugueses em Wuhan, na China, e a retirada de Adriano Maranhão do navio Diamond Princess, no Japão. E garantiu ainda o apoio do Governo aos cidadãos portugueses no estrangeiro face à propagação do Covid-19.

"Assim o continuaremos a fazer. O apoio consular é uma das missões mais nobres do Ministério dos Negócios Estrangeiros e esse apoio é tanto mais necessário quanto mais expostas ou vulneráveis estejam as pessoas face a riscos como estes de natureza epidémica ou associados", declarou Augusto Santos Silva durante a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, em resposta a questões dos deputados João Oliveira (PCP) e Pedro Filipe Soares (BE).

O ministro sublinhou que o apoio consular dado aos cidadãos portugueses será feito nos mesmos termos daquele que é assegurado a outros cidadãos residentes no estrangeiro vítimas, por exemplo, de catástrofes naturais ou conflitos armados.

Santos Silva adiantou ainda que a União Europeia (UE) está determinada em responder em conjunto a esta epidemia, nomeadamente do ponto de vista da aceleração do processo de descoberta de formas para travar a propagação do vírus. "A concertação a nível europeu está organizada e em curso. Temos reuniões semanais de concertação entre as autoridades de Saúde dos Estados-membros", explicou.

Questionado por Telmo Correia (CDS) sobre o impacto económico do coronavírus, o ministro dos Negócios Estrangeiros realçou a previsão da OCDE que estima que o crescimento global poderá cair 0,5% mas alertou também para os riscos de antecipar cenários. "Fio-me pouco nestas previsões tipo bola de cristal. O que estamos a fazer são cenarizações. Recomendo sempre que se olhe com muita distância, cautela e frieza para este exercício de cenarizações, designadamente quando não se fazem não por comparações com factos do passado mas por pura modelação não empírica. Agora nós não vamos ser reativos, nem costumamos ser reativos", assegurou.

Esta quarta-feira, a Direção-Geral de Saúde anunciou mais dois casos confirmados de coronavírus, elevando para quatro o número de casos no país. Outros dois cidadãos portugueses foram diagnosticados com Covid-19 a bordo do navio Diamond Princess, no Japão.