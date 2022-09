Conselho da Magistratura instaura processos a 3 juízes por suspeitas de abuso de poder mas mantém-nos em funções

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu por unanimidade instaurar processos disciplinares a três desembargadores da Relação de Lisboa envolvidos no caso de viciação na distribuição de processos. Vaz das Neves, Orlando Nascimento e Rui Gonçalves são suspeitos de abuso de poder. Vaz das Neves, que já foi presidente do tribunal e está jubilado, é igualmente suspeito de violação do dever de exclusividade.

Apesar de lhes instaurar processos, o CSM não os suspendeu e tanto Orlando Nascimento como Rui Gonçalves poderão continuar a decidir processos - de acordo com fonte judicial, será a nova presidente da Relação, Guilhermina Freitas, a decidir quais é que lhes serão atribuídos. Orlando Nascimento era presidente do tribunal e demitiu-se depois de serem divulgadas várias suspeitas de viciação na distribuição de processos. Por exemplo, combinou com Vaz das Neves atribuir a si mesmo um recurso do também juiz da Relação de Lisboa, Rui Rangel, num processo que o opunha ao "Correio da Manhã".

A TVI divulgou uma troca de mensagens telefónicas entre Vaz das Neves e Rui Rangel em que este pede para não ser prejudicado só porque se "chama Rangel" e o então presidente do tribunal garante que irá tratar do caso. Combinou depois numa reunião com Orlando Nascimento, na época vice-presidente do tribunal, atribuir-lhe o recurso de Rangel, passando por cima do sorteio obrigatório por lei. Orlando decidiria a favor do colega, uma decisão que foi depois anulada pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Rui Gonçalves, segundo a "Visão", recebeu por mail o recurso da defesa de José Veiga meses antes de lhe ser atribuída apreciação desse processo. O desembargador também decidiu a favor do ex-empresário de futebol.

Vaz das Neves foi constituído arguido na Operação Lex, o caso judicial de corrupção que tem como principal arguido Rui Rangel e a sua ex-mulher, a juíza Fátima Galante. Os dois foram afastados dos tribunais. Gonçalves e Nascimento são, pelo menos por enquanto, testemunhas na Operação Lex.