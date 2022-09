Beijinhos e apertos de mão: Covid-19 e o risco de propagação vão levar-nos a adoptar novas maneiras?

"Ora bem". Foi assim que Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, começou a argumentação a favor do distanciamento social, como se fosse dizer algo que fosse duro de escutar.

“Ora bem, somos todos afetivos, que nos beijamos imenso e abraçamos imenso. Ao longo do dia abraçamos e beijamos variadíssimas pessoas. É um hábito. Nestas alturas devemos ter alguma contenção nestes atos físicos diretos. Estamos a pedir medidas de bom senso”, disse na sexta-feira, em mais uma conferência de imprensa para dar conta das suspeitas e evolução do Covid-19 em Portugal (o live blog do Expresso AQUI).

Segundo o Instituto Johns Hopkins, que vai monitorizando o andamento dos casos (AQUI), foram confirmados mais de 90 mil casos, que resultaram em 3117 mortes e em mais de 48 mil curados. A ameaça de propagação continua intensa: a Comissão Europeia anunciou que agravou o risco de ‘moderado’ para ‘elevado’; a Organização Mundial de Saúde já o fizera antes. Os países vão juntando ferramentas e conhecimento, tentando conter a propagação do Covid-19, o coronavírus que teve origem em dezembro em Wuhan, uma cidade da província de Hubei, no centro da China.

Se médicos, cientistas e investigadores tentam fazer a sua parte, descobrindo como parar o bicho, resta recomendar à população algumas medidas “de bom senso”, como dizia Graça Freitas. E isso passa por o tal distanciamento social. Ou, como lhe chama esta terça-feira o “The Guardian”, uma "nova etiqueta" para meter travão à pandemia.

Angela Merkel, a ainda chanceler alemã, já foi vítima desta nova forma de estar...

É precisamente com este caso que começa o texto do diário britânico. Horst Seehofer, o ministro do Interior germânico, recusou cumprimentar Merkel numa reunião do Executivo. Merkel levou aquela espécie de “ora bem” com desportivismo e parece até admitir que é sensato. A assessora da governante cruza as mãos no peito, inovando no cumprimento. Ouvem-se risotas.

Estará o Covid-19 a mudar a maneira como interagimos uns com os outros? O vento político, pelo menos, vai nessa direção. Graça Freitas já o aconselhara. Merkel sofreu-o na pele (na verdade, foi sem contacto). Veremos menos apertos de mão, beijinhos e abraços? Talvez.

Em Itália, continua o “The Guardian”, o comissário especial para o combate ao vírus sugeriu que os italianos fossem “um pouco menos expansivos”. Em França foi Olivier Verán, o ministro da Saúde, que aconselhou o povo a beijar e abraçar menos. No Reino Unido ainda não se chegou tão longe, de acordo com este diário, mas Paul Cosford, um professor e diretor médico emérito do Public Health England, um departamento do Ministério da Saúde britânico, admitiu que, apesar de não ser contra apertos de mão, o dia inevitável chegará: reduzir contacto social.

Mas o mais inquietante do texto do “The Guardian” mora no parágrafo em que o responsável pelo gabinete de medicina da Universidade Anglia Ruskin diz: “A Ciência diz que os apertos de mão são nojentos”. Nicky Milner revela que as nossas mãos transportam, em média, 3200 bactérias de 150 espécies diferentes. Mais: em média damos 15 mil apertos de mão durante a nossa vida.

Sylvie Briand, a diretora para as doenças pandémicas da OMS, disse que era tempo de nos adaptarmos ao Covid-19. Como? Cumprimentando o outro com um mero acenar, ou contacto com o cotovelo (como hoje se faz com o punho, o popular fist pump), ou ainda ao jeito thai, juntando as mãos e fazendo uma vénia. Há outra via ainda: o toque com o pé.

O que recomenda a DGS?