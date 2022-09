Políticas de ambiente: o que há e o que falta?

Como está Portugal face a este Green Deal? No último meio século o país tem contado com políticas ambientais sistemáticas que tiveram uma progressão incerta mas que permitiram, ainda assim, que tenhamos hoje a inscrição do ambiente na Constituição de 1976, uma Lei de Bases do Ambiente desde 1987, um Ministério do Ambiente desde 1990, centenas de leis e dezenas de planos nacionais definindo políticas e estratégias. Olhando para este palmarés, dir-se-ia que somos campeões das políticas ambientais. Mas então por que razão a nossa extensa biblioteca de leis e planos nacionais ambientais não se nota no país real?

O país tem um longo historial de excelentes intenções, ótimos especialistas, magníficos legisladores, empenhados funcionários e até alguns bons políticos na área do ambiente, mas também tendência para claudicar na aplicação de tudo isto. Olhemos apenas para seis políticas públicas mais antigas e estruturantes, para ver o que lhes falta e as deixou incompletas ou inconsequentes.

