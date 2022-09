Passageira retirada de comboio no Entroncamento após se ter queixado de sintomas de coronavírus

Um comboio internacional Sud Expresso operado pela CP teve de parar este domingo na estação do Entroncamento, em Santarém, depois de uma passageira ter informado que sentia sintomas de Covid-19. A notícia foi avançada inicialmente pela TVI e confirmada pelo Expresso.

Fonte da CP explica ao Expresso que foi imediatamente ativado o protocolo habitual sempre que alguém se sente mal a bordo, isto é, procede-se à paragem do comboio e é chamado o INEM. Não foi revelada a nacionalidade da passageira.

A diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, confirmou ao Expresso que a passageira foi retirada do comboio para ser transferida para o hospital. Todos os passageiros vão ser igualmente sinalizados. “A situação está a ser acompanhada pela autoridade local e nacional de saúde. A pessoa em causa será conduzida a um hospital para ser despistada a situação. Iremos agir em conformidade também em relação a todos os ocupantes do comboio, pois podem ter estado em contacto direto com um possível contaminado, caso se confirme positivo.”

Fonte do CDOS de Santarém avançou ao Expresso que a Linha SNS24 acompanhou toda a situação à distância desde o momento em que o caso foi conhecido, sublinhando ainda assim que não foram chamados bombeiros para o local. A PSP de Santarém também confirmou ao Expresso que não mobilizou meios para o local.

O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris, e estava parado desde as 23h30 de domingo na estação do Entroncamento "arrancou às 02h11", indicou à Lusa uma fonte da PSP.

Refira-se que o atual balanço mundial de casos de coronavírus é de 88.584 pessoas infetadas, 3.044 mortos e 45.104 curados. Trata-se de dados às 01h27 deste domingo e podem ser acompanhados AQUI em tempo real.

Notícia atualizada às 8h40