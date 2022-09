Há menos alunos a chumbar no Secundário

A percentagem de alunos que chegaram ao fim do Secundário sem terem chumbado em nenhum dos anos anteriores subiu e foi a maior dos últimos quatro anos letivos, desde que o indicador foi criado. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, 44% dos estudantes conseguiram fazer esse percurso de sucesso em 2018/19, acima dos 37% registados no ano letivo anterior. Contudo, essa percentagem também mostra que os que chegam ao fim do 12.º ano sem nunca terem chumbado e com nota positiva nos exames ainda não estão em maioria.

Para o Ministério da Educação (ME), o salto de 37% para 44% é um “aumento substancial” no indicador relativo ao ensino secundário. Mas também no 3.º ciclo se registou a mesma tendência: em 2018/19, quase metade (47%) chegou ao fim do 9.º ano sem ter reprovado - acima do 45% registados em 2017/18 - fazendo desta também a percentagem mais elevada dos últimos quatro anos letivos.

Só que o retrato do sucesso pelo país fora não é exatamente o mesmo. Há zonas onde a taxa de alunos com um percurso de sucesso se destaca. Tanto no 3.º ciclo como no Secundário, o distrito de Coimbra ocupa a melhor posição: mais de metade dos alunos termina ambos os ciclos sem reprovar e com notas positivas nos exames.

Entre os alunos do 3.º ciclo, é nos distritos de Beja (31%) e Setúbal (39%) que estão as menores percentagens de sucesso. Pela positiva sobressai ainda Braga (53%), Vila Real (51%) e Castelo Branco (51%). Já no Secundário, Bragança (31%), Portalegre (33%) e Setúbal (35%) ocupam os piores lugares, enquanto Viseu (53%), Vila Real e Viana do Castelo (50%) ficam nas melhores posições, a seguir a Coimbra (53%).

Desigualdades mantêm-se

Os indicadores estatísticos divulgados pelo Ministério da Educação não mostram só um cenário de melhoria. O contexto socioeconómico dos alunos continua a ter um peso muito forte nos seus resultados. O ME considera que “as diferenças de desempenho” dos alunos de diferentes estratos socioeconómicos “continuam bastante vincadas”. Ou seja, um aluno carenciado tem menos probabilidade de conseguir chegar ao fim do 9.º ou do 12.º ano sem ter chumbado.

É no 3.º ciclo que as diferenças são mais visíveis. Apenas um em cada cinco alunos carenciados (ou seja, que recebem apoio da Ação Social Escolar) chega ao fim do 9.º sem reprovar e com nota positiva nos exames. Essa percentagem sobe para mais do dobro (56%) no caso dos estudantes que não precisam desse apoio financeiro.

As desigualdades também existem entre os alunos do Secundário, mas de forma ligeiramente mais ténue. Menos de um terço (29%) dos que beneficiam de apoio consegue ter um percurso de sucesso, enquanto 45% dos alunos com melhor contexto socioeconómico conseguem alcançar esse patamar.

Os vários indicadores divulgados pelo Ministério da Educação foram calculados pela Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC) a partir das bases de dados do Júri Nacional de Exames e dos dados reportados pelas escolas.

Texto atualizado às 18h49