Covid-19: 12 casos suspeitos em Portugal, funcionários públicos em regime de teletrabalho. Dois mortos nos EUA, primeiros casos na Indonésia

O surto de Covid-19 continua sem afetar Portugal. Até ao momento, os únicos dois casos de cidadãos portugueses infetados continuam a ser os tripulantes do cruzeiro Diamond Princess, que está estacionado em Yokohama, no Japão. Até às 19hoo de domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 85 casos suspeitos de infeção, 12 dos quais ainda estavam em estudo. Entretanto, surgiu pelo menos mais um caso suspeito. Ontem à noite, um comboio internacional Sud Expresso operado pela CP teve de parar na estação do Entroncamento, em Santarém, depois de uma passageira ter informado que sentia sintomas de Covid-19.

A cidadã em causa foi retirada do comboio para ser transferida para o hospital. Os restantes passageiros foram sinalizados. “A situação está a ser acompanhada pela autoridade local e nacional de saúde. A pessoa em causa será conduzida a um hospital para ser despistada a situação. Iremos agir em conformidade também em relação a todos os ocupantes do comboio, pois podem ter estado em contacto direto com um possível contaminado, caso se confirme positivo”, disse a diretora-geral da Saúde, Graças Freitas, em declarações ao Expresso.

Esta situação deu-se menos de 24 horas depois de ser também conhecido que o escritor Luís Sepúlveda, que esteve há poucos dias em Portugal no festival Correntes D’Escrita, na Póvoa de Varzim, está infetado com o Covid-19. O autor voou de Nápoles para Portugal já constipado, participou no festival literário e depois seguiu para as Astúrias. Aí, deslocou-se a um hospital e descobriu que não tinha apenas uma gripe, mas o coronavírus. Devido a isto, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, já constituiu “um grupo de acompanhamento” que “seguirá todas as recomendações” da DGS. A organização do festival recomendou ainda que “todos os funcionários/colaboradores que contactaram diretamente, num espaço de um a dois metros, com o autor devem ficar em casa, evitar contactos sociais e seguir os procedimentos da Direção-Geral da Saúde”.

O escritor, de 70 anos, é o primeiro caso confirmado na região das Astúrias, em Espanha, e está em isolamento no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo.

Funcionários públicos em teletrabalho

De acordo com um despacho da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que será esta segunda-feira publicado em Diário da República, os serviços da administração pública devem elaborar planos de contingência de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), adaptando-as à situação concreta de cada serviço. “Esse plano de contingência definirá várias coisas, entre elas a necessidade de criar condições sanitárias para prevenir o contágio, definir quem são os responsáveis pela implementação de cada uma das medidas definidas nesse plano e também (…), se se justificar e caso seja possível, definir modalidades alternativas de prestação do trabalho”, disse à Lusa Alexandra Leitão.

As modalidades alternativas passam pelo teletrabalho, formações à distância, se possível, ou mesmo isolamento profilático de trabalhadores, ou seja, ficar em casa para prevenção de um eventual contágio. “Queria aqui distinguir claramente as situações de teletrabalho, em que a pessoa está a trabalhar normalmente, mas é uma modalidade alternativa de trabalho, das situações de isolamento profilático em que a pessoa não pode estar em teletrabalho”, disse a ministra, referindo, a título de exemplo, a situação de um assistente operacional cujas funções apenas podem ser exercidas estando fisicamente presente no local de trabalho.

Em qualquer das situações, sublinhou Alexandra Leitão, não há perda de retribuição. “Em teletrabalho não há nenhuma alteração da retribuição, ou seja, do que for, porque a pessoa está a trabalhar normalmente. No caso do isolamento profilático não há também perda de retribuição, ou seja, os direitos laborais estão acautelados”, disse.

Na situação de isolamento profilático, no entanto, não há direito ao pagamento do subsídio de alimentação, uma vez que legalmente este não é considerado retribuição. “Estes planos servem para estarmos preparados, para ninguém ser apanhado desprevenido, mas não é uma nota de pânico nem alarmismo, ou seja, isto é apenas para estar tudo preparado, sem que haja nenhuma crise nem nenhum pânico”, defendeu a ministra.

Número de mortes já ultrapassou a barreira dos 3000. Primeiros casos na Indonésia, dois mortos nos EUA

À medida que o tempo passa, Portugal tende cada vez mais a tornar-se uma excepção. Pelo mundo, já foram registados 88.584 casos de pessoas infetadas pelo coronavírus, 3.044 mortos e 45.104 já estão curados. A China, sem surpresas, continua a ser o principal país afetado: no último domingo, foram declarados 202 novos casos e 42 mortes. Ainda assim, há outros países em destaque: o número de mortos em Itália subiu ontem para 34; no Irão, o número de infetados é já de 978 e o número de óbitos aumentou para 54.

Os Estados Unidos estão agora a confrontar-se com as primeiras consequências do surto: de acordo com o “The New York Times”, há 88 infetados no país e já foram registadas duas mortes; nas últimas horas, foi também detetado o primeiro caso na cidade de Nova Iorque - um mulher que esteve recentemente no Irão e que está, agora, em isolamento na própria habitação.

A Indonésia, por sua vez, anunciou esta segunda-feira os dois primeiros casos de Covid-19 no país. Trata-se de uma mãe, de 64 anos, e filha, de 31, que, aparentemente, apanharam o vírus de uma mulher japonesa, que esteve nos país em trabalho. As duas cidadãs estão em isolamento no Hospital de Jakarta.