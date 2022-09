Ativistas pelos animais acorrentam-se frente à Assembleia da República

Um grupo de ativistas acorrentou-se esta segunda-feira em frente à entrada principal da Assembleia da República (AR) num protesto que reclama mudanças na legislação para conceder direitos a todos os animais, sejam ou não de companhia.

Os oito jovens ativistas chegaram frente ao parlamento por volta das 09h e dividiram-se em dois grupos de quatro que se sentaram na escadaria que dá acesso à porta principal da AR.

Os manifestantes tinham ao pescoço correntes presas com cadeados e estavam sentados ao lado das guaritas onde normalmente a GNR tem as sentinelas à porta do parlamento.

Ao fundo da escadaria principal, um grupo de outros ativistas entoou canções alusivas ao protesto promovido pela organização DXE (Direct Action international).

A Polícia de Segurança Pública (PSP) mantém os jovens sob vigilância com cerca de uma dezena de agentes que já os identificaram.

Entre as reivindicações deste grupo está o direito de os animais terem representação legal de, não serem propriedade, de não serem mortos, de terem direito a um 'habitat' próprio e de serem resgatados.

Nas mãos, os manifestantes têm rosas vermelhas aludindo ao caso de uma galinha chamada Rose que foi resgatada nos Estados Unidos e se tornou um símbolo da luta pelos direitos dos animais.