Início da puberdade cada vez mais cedo preocupa médicos

A entrada das raparigas na puberdade está a acontecer cada vez mais cedo e já recuou quase um ano desde a década de 70, segundo um estudo publicado este mês por investigadores dinamarqueses. Hoje, os primeiros sinais de crescimento mamário, que marcam o início da puberdade, chegam a aparecer ainda antes dos oito anos. E há o risco de esta entrada mais precoce na puberdade significar também uma antecipação da menopausa, encurtando a janela de oportunidade para as mulheres engravidarem, uma vez que a maternidade continua a ser adiada.

Além do crescimento mamário, também a primeira menstruação está a aparecer cada vez mais cedo. No final do século XIX, quando se esperava que as mulheres casassem e fossem mães muito jovens, a menarca surgia por volta dos 15 anos. Atualmente, quando a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho já ultrapassou os 30 anos, aparece por volta dos 12.

