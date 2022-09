Tourada abre guerra com associação de crianças com cancro

"Aquilo que tiveram foi medo de uma minoria ruidosa e falta do que têm os Homens para se assumirem como antitaurinos". É assim que Ferreira Paulo, empresário tauromáquico e avô de uma menina doente oncológica, se refere aos responsáveis da Acreditar. Proprietário da Praça de Toiros de Beja, Ferreira Paulo é o promotor de uma corrida, no próximo dia 14 de março, cuja receita reverte a favor da Associação de apoio às crianças com cancro. Mas, a Acreditar recusa qualquer ligação ao evento e, em comunicado, demarcou-se de "qualquer envolvimento" na iniciativa.

É uma guerra de comunicados e a ameaça de uma batalha em tribunal. A Acreditar garante que os organizadores da corrida - que junta três 'dinastias' de cavaleiros: João Moura, António Ribeiro Teles e João Salgueiro, com os respectivos filhos - "iniciou a publicidade do evento usando o nome da Associação e imagens que não validou nunca" com os seus responsáveis. "Demarcando-se de qualquer envolvimento" nesta iniciativa, a Acreditar reitera ainda, em comunicada, que a tourada marcada para o dia 14 de março não reverte a seu favor e pede "a todos que lutem pelas suas causas sem a utilização de uma associação que não se envolve neste tipo de matérias".

A pressão feita nas redes sociais atiçou os ânimos. Muitas organizações anti-touradas fizeram chegar à Acreditar o seu protesto pelo apoio dado a esta corrida e lamentaram ainda a utilização de uma imagem de uma criança no cartaz que publicita o evento.

Em resposta, Ferreira Paulo passou ao contra-ataque."É preciso não ter nem palavra nem vergonha na cara", diz o empresário sobre a Acreditar, que acusa de "mentir e insinuar com mentiras aquilo que é verdade". Ferreira Paulo alega ter iniciado "em março as conversações" com a Associação para levar a cabo a corrida.

"Para salvaguardar a minha intenção propus um protocolo que unicamente definia que a Acreditar não estava envolvida na organização e irá receber 80% do lucro do referido festival", acrescenta, dizendo que a prioridade para a utilização da verba angariada seria para "pagar três próteses às amigas da minha neta", internadas no centro de Coimbra da Acreditar.

O empresário alega que a Associação pediu para que fossem feitas alterações ao contrato de modo a que se enquadrassem "nos critérios da associação", mas nada foi assinado porque, apesar de entregue o texto com as alterações sugeridas "até hoje não nos foi entregue". Ferreira Paulo defende que a reação da Acreditar é apenas uma forma de responder à onda de críticas das plataformas anti-touradas e promete responder em tribunal. "Tenho documentos de suporte de tudo o que digo e estou disponível para, num qualquer tribunal, esclarecê-lo".

Já a Acreditar garante que não foi assinado qualquer acordo ou protocolo porque "as negociações foram rompidas no momento em que foi divulgado o cartaz sem a nossa autorização". Segundo Susana Bicho, porta-voz da Associação, é lamentável que "a Acreditar seja envolvida numa guerra que não é nossa". E quanto à possibilidade de recurso a tribunal, responde com cautela. "Temos uma gestão parcimoniosa dos fundos que temos e achamos que não é boa gestão canalizar o dinheiro que nos é dado para outros fins que não aqueles a que nos propomos".

No entanto e perante a ameaça do empresário tauromáquico é possível que esta posição de princípio possa vir a ser alterada. "Obviamente que vamos ter de nos defender se o caso chegar a tribunal", conclui a mesma fonte.