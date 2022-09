Isto é R.A.P. a gozar com quem trabalha

Ricardo Araújo Pereira (R.A.P.) está sentado ao computador numa mesa na ala sul do segundo piso do edifício Impresa, casa da SIC e do Expresso, em Paço de Arcos. Veste uma T-shirt cinzenta básica, jeans e ténis, e segura um charuto por acender entre os dedos da mão esquerda enquanto tenta terminar uma crónica para a revista “Visão” sobre o caso de racismo que envolveu o futebolista Marega, do FC Porto. É terça-feira, 18 de fevereiro, dia de fecho da revista, e “já devia ter entregado o texto há uma hora”, desculpa-se. O charuto ajuda-o a pensar? “Ajuda. Gosto muito de fumar enquanto escrevo, só que não se pode fumar aqui dentro.” “As janelas nem sequer abrem”, explica Manuel Cardoso, 25 anos, o mais novo dos autores do novo programa de R.A.P. na SIC, “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, que tem estreia marcada para amanhã depois do “Jornal da Noite”. “Na TVI também não podíamos fumar, mas os fumadores da equipa abriam as janelas e, quando fazíamos o programa diariamente, fumávamos lá dentro, o que irritava os não-fumadores. Aqui não dá, o Daniel Oliveira é implacável.”

Quando, minutos depois, o diretor de programas da SIC entra no espaço para cumprimentar a equipa, R.A.P. brinca com a cor azul turquesa das paredes, onde se lê a frase “o riso é a mais antiga e mais terrível forma de crítica”, de Eça de Queirós: “Podia ser uma enfermaria hospitalar.” Era ali, naquela ala do edifício que, até dezembro de 2018, estava a revista “Visão”. Agora, o espaço está maioritariamente desocupado, com exceção do open space onde se instalou o quartel-general do novo programa do humorista, que está de regresso à estação onde, em 2003, deu os primeiro passos no humor, juntando-se a José Diogo Quintela, Miguel Góis e Tiago Dores para criar os Gato Fedorento.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.