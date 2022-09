Covid-19. Embaixada de Portugal em Madrid assume prevenção e condiciona atendimento

Desde quinta-feira que, quem se desloca à secção consular da Embaixada de Portugal em Madrid, arrisca dar com o nariz na porta. Na porta está um aviso em que se refere que, “por motivos sanitários (coronavírus - Covid-19)” e “temporariamente”, apenas “se atenderão os cidadãos que tenham agendamento” .

Sugere-se ainda que apenas entre nas instalações “a pessoa interessada em solicitar um ato consular” e acrescenta-se que, para “obtenção de informações", haverá “um número limitado de agendamentos por dia”, por fim a “evitar aglomerações”. O Expresso assistiu a um desses casos, em que um português queria registar um filho – após alguma espera acabou por entrar nas instalações.

Contactado pelo Expresso para prestar esclarecimentos sobre a situação em Madrid e sobre o comportamento determinado para as representações diplomáticas noutras partes do mundo já com casos confirmados do novo coronavírus, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) respondeu de forma genérica, salientando que “os atendimentos urgentes, quando justificados, são devidamente acautelados”.

“Tendo presente a rápida expansão do vírus Covid-19, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do MNE, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, transmitiu a todos os postos diplomáticos e consulares um conjunto de recomendações gerais para o atendimento ao público, de modo a garantir que funcionários e utentes adotem um comportamento seguro e preventivo”, esclarece o MNE, por escrito.

Além destas “recomendações gerais”, salienta-se que “os postos cumprem as recomendações específicas das autoridades sanitárias locais, tendo presente que há graus de risco distintos entre os diversos países ou mesmo dentro do mesmo país”. É ainda desdramatizada a necessidade de agendamento prévio de atos consulares, que é “desde sempre recomendado”, bem como a “dispensa de deslocação às representações diplomáticas e consulares quando tal não seja necessário”.

Em Espanha já há cerca de 50 casos de coronavírus confirmados, depois das autoridades da Catalunha, Comunidade de Madrid, Baleares e País Basco terem anunciado que há mais pessoas infetadas. Desta forma, atualizaram a informação dada, na manhã deste sábado, pelo Ministério da Saúde espanhol, que tinha precisado em 46 o número de pessoas que contraíram o vírus no país. Em Madrid há 10 casos confirmados.