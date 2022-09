85.991 infetados, 2.941 mortes e 39.801 pessoas recuperadas: o ponto da situação mundial do coronavírus

Portugal continua a ser um país à parte no que respeita à contaminação de pessoas com o coronavírus. A diretora-geral da Saúde Graça Freitas anunciou este sábado que até ao momento não há registo de qualquer caso positivo. Foi no entanto registado um caso suspeito na Madeira.

Mas nos países vizinhos, o Covid-19 tem alastrado com alguma rapidez. Em Espanha há registo de meia centena de doentes, enquanto em França o Governo mostra uma crescente preocupação depois da segunda morte de um paciente. Há já 73 contaminações confirmadas.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, já deu ordens para cancelar "todas as concentrações com mais de 5.000 pessoas" em espaços fechados e alguns eventos no exterior, como a meia-maratona de Paris, devido à intensificação da epidemia causada pelo coronavírus. As medidas anunciadas levam também ao cancelamento do último dia do Salão da Agricultura, no domingo, em Paris.

Itália é de longe o país europeu com mais casos e mortes. Desde o final da semana passada, altura em que foram detetados os primeiros doentes, o surto de coronavírus, que afeta especialmente o norte do país, deixou 821 infectados e 21 mortos. Por precaução, várias companhias aéreas internacionais decidiram cancelar ou reduzir seus voos para Itália.

A Liga italiana de futebol decidiu adiar o jogo Juventus-Inter de Milão e mais quatro encontros da 26.ª jornada da série A para 13 de maio, devido ao coronavírus. Os cinco embates estavam agendados para domingo e, numa primeira decisão, na quinta-feira, tinha sido decidido, pelo Governo, que os mesmos se realizariam à porta fechada.

O pior país continua a ser a China, que registou mais 47 mortes causadas pelo Covid-19, elevando o total para 2.835 desde o início da epidemia, e identificou ainda 427 novos casos. A Coreia do Sul surge em segundo lugar com 813 novos casos, registando no total 3150 pacientes.

Os Estados Unidos registaram a primeira morte este sábado.

Pelas 18h deste sábado era este o balanço em todo o mundo: 85.991 infetados, 2.941 mortes em 60 países e 39.801 pessoas recuperadas.

Um milhão de doentes é "apenas um cenário"

Em Portugal, o Governo já aconselhou ao cancelamento de viagens de finalistas. Esta tarde, o primeiro-ministro, António Costa, fez questão de responder à manchete do Expresso, recuperando as palavras da diretora-geral da saúde para dizer que a possibilidade de existir um milhão de infetados em Portugal é "apenas um cenário". E sublinhou a necessidade de os cidadãos manterem os cuidados básicos para evitar a transmissão do covid-19. Quanto às previsões sobre os potenciais infetados, Costa afirmou: "As autoridades trabalham naturalmente com cenários para prepararem aquilo que tem que ser preparado para o caso de alguma eventualidade, o que não pode ser confundido com o que vai acontecer".

De manhã, Graça Freitas tinha frisado que o cenário de 1 milhão de infetados por covid-19 em Portugal é "apenas um cenário, não é uma previsão". "As autoridades de saúde têm de prever impactos" para coordenar a resposta no caso de uma eventual epidemia, disse em conferência de imprensa este sábado, em resposta à manchete do Expresso.

Na edição deste sábado, o Expresso publicou uma entrevista à diretora-geral da Saúde na qual Graça Freitas assumiu como "inevitável" que Portugal venha a registar casos positivos do novo coronavírus. Na entrevista, admitiu ainda que as autoridades de saúde estão "a trabalhar com cenários para a taxa de ataque da doença de 10%, como fizemos para a pandemia de gripe em 2009", o que equivale à possibilidade de "um milhão de infetados". No entanto, "temos estudos que nos dizem que 80% vão ter doença ligeira a moderada e só 20% terão doença mais grave e 5% evolução crítica". Contas feitas a este cenário, "prevemos cerca de 21 mil casos na semana mais crítica, dos quais 19 mil ligeiros", concluiu a diretora-geral da Saúde.

Na conferência de imprensa realizada na manhã deste sábado, Graça Freitas esclareceu ainda que, embora até ao momento não tenha havido registo de qualquer caso positivo em relação ao covid-19, isso não implica que não tenham sido identificados em Portugal casos de outros coronavírus. "Há casos positivos para o coronavírus sazonal, que são as habituais viroses, os casos gripais habituais", disse a responsável de Saúde, que apelou repetidas vezes à "tranquilidade" e à necessidade de se "evitar alarmismo".