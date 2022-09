Recurso de Rui Rangel foi distribuído sem sorteio

O recurso que opunha o juiz Rui Rangel ao “Correio da Manhã” foi distribuído diretamente a Orlando Nascimento, atual presidente da Relação de Lisboa, sem que tivesse sido feito o sorteio eletrónico obrigatório por lei. A entrega sem sorteio — que só é admissível em casos excecionais como impedimento dos juízes — terá sido combinada entre Orlando Nascimento e o então presidente da Relação, Luís Vaz das Neves,

