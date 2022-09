Ex-presidente da Relação usou tribunal para ganhar dinheiro com julgamento privado

Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, usou o salão nobre deste edifício para um julgamento privado com o qual ganhou 280 mil euros, revela o “Público” esta quinta-feira. Recorde-se: o antigo magistrado, que tem uma empresa através da qual presta serviços de arbitragem extrajudicial, é suspeito de ter viciado sorteios de processos de juízes e está indiciado por corrupção e abuso de poder na Operação Lex.

De acordo com o jornal, Vaz das Neves usou o salão nobre do Tribunal da Relação de Lisboa para resolver um litígio entre o grupo Altis e o fundo de investimento imobiliário Explorer relacionado com o Altis Park, unidade hoteleira situada nas Olaias, em Lisboa.

Há oito anos, para conseguir pagar um empréstimo ao Banco Espírito Santo, o grupo Altis viu-se obrigado a vender a unidade nas Olaias. Todavia, ficou com uma opção de recompra, direito que exerceu anos depois. Segundo o “Público”, a disputa judicial centrou-se no valor pelo qual o hotel voltaria às mãos do Altis.

Ora, em vez de recorrerem à justiça tradicional, as duas partes preferiram utilizar uma forma alternativa de dirimir o diferendo prevista na lei, criando um tribunal arbitral. Cada uma delas escolheu um árbitro, como é costume nestes casos, tendo o árbitro presidente sido indicado pelo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

Orlando Nascimento, à frente do Tribunal da Relação de Lisboa desde 2016, escolheu para dirimir este conflito o seu antecessor no cargo, Luís Vaz das Neves. Na acta constitutiva deste tribunal arbitral, datada de janeiro de 2018, estão inscritos os honorários dos árbitros, assim como do secretário do julgamento. A lei determina que o árbitro presidente recebe 40% do valor total dos honorários e os vogais 30%. Neste caso, Luís Vaz das Neves recebeu 280 mil euros e os vogais 210 mil cada um. O secretário tem direito a 10 % pagos por cada um dos árbitros.

Em vez de ter funcionado num hotel, num escritório de advogados ou num centro de arbitragem, a arbitragem voluntária decorreu no salão nobre do Tribunal da Relação de Lisboa. O Tribunal cedeu gratuitamente as suas instalações para a resolução de um conflito em que nunca houve qualquer interesse público.