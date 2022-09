Dádiva de sangue por homens gay está num “limbo”. Grupo que estuda período de abstinência só deve apresentar conclusões em junho

Num momento em que se mantêm “necessidades de dadores dos grupos sanguíneos A e O” – confirmou o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) ao Expresso – há homens homossexuais e bissexuais impedidos de dar sangue, mesmo sem terem comportamentos de risco. A decisão de aceitar essas dádivas estará sujeita à “discricionariedade” dos profissionais de saúde, face a uma série de alterações efetuadas nas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) nos últimos anos, que estão a ser avaliadas num estudo cujas conclusões devem chegar até ao final de junho.

De acordo com a associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo está-se num período de “limbo”, já que a norma atual sobre comportamentos de risco para dadores de sangue retirou homossexuais e bissexuais da categoria de população com “risco infeccioso acrescido”. No entanto, entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017, essa doação era condicionada a um ano de abstinência sexual.

Atualmente, o que se pode ler na norma 009/2016 (atualizada pela última vez a 16 de fevereiro de 2017) da DGS é que “vai ser iniciado um estudo de investigação para avaliar o nível de risco no contexto cultural e social português” dos grupos mais suscetíveis, com coordenação do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa).

“A data final de entrega dos resultados à comissão de acompanhamento está de acordo com o calendário apresentado no início do estudo”, esclarece o Insa ao Expresso, sem detalhar o mesmo calendário. Porém, em fevereiro de 2017, o Ministério da Saúde adiantou que os resultados chegariam em meados de 2019, após pergunta do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.

O estudo científico em causa terá ainda de ser avaliado pela comissão de acompanhamento, que inclui um representante da Direção-Geral da Saúde (DGS), um representante do IPST, um representante do Fórum da Sociedade Civil para o VIH/SIDA, um representante da Ilga Portugal e quatro peritos em áreas-chave: epidemiologia das doenças infeciosas, doenças infeciosas e imunohemoterapia.

“Até ao momento foram realizadas cinco reuniões com a comissão de acompanhamento”, detalha o INSA, que acrescenta que “quaisquer eventuais alterações às orientações atuais, decorrentes dos resultados do estudo, serão da responsabilidade das entidades com competências na matéria”. Ou seja, DGS e IPST.

mikhail tereshchenko

Na altura da última atualização das normas, Adalberto Campos Fernandes era o ministro da Saúde. “Ele foi bastante claro, não havia restrição face à orientação sexual de uma pessoa ou grupo, mas face a comportamentos de risco ou não risco”, recorda Marta Ramos, diretora executiva da ILGA, ao Expresso. Porém, “desde o ano passado”, a associação começou a receber “regularmente” queixas de pessoas que se identificam como homens gay ou bissexuais e cuja dádiva foi recusada.

“Nesses casos nem se chega a apurar a questão dos comportamentos de risco. Isto tem a ver com a interpretação do texto da norma, nós lemos de uma determinada maneira e outras entidades, incluindo o IPST, leem de outra. Não vamos compactuar com um sistema que negue a igual dignidade de dadores de sangue com base na identidade”, demarcou.

Há “dádivas muito benéficas” que ficam de fora

O estudo que estará em fase final chama-se “Comportamentos de Risco com Impacte na Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores” e tem dois objetivos primordiais, segundo o INSA: “avaliar o impacte da norma 09/2016, revista em fevereiro de 2017, no risco residual infecioso por VIH” e “projetar o risco residual infecioso por VIH em diferentes cenários de suspensão da dádiva de sangue, para homens que fazem sexo com outros homens, em função do tempo desde a última relação sexual (12 meses, seis meses e três meses)”.

Ou seja, poderá estar em causa um regresso da referência a um período de abstinência sexual. “No caso das suspensões por comportamento sexual, ambos os princípios, o da não discriminação e da proteção da saúde pública, têm de ser tidos em conta. Desde 2015 que vários estados-membros da União Europeia vêm alterando os períodos de suspensão para as situações de comportamentos sexuais”, explica o IPST, em declarações escritas ao Expresso.

A expressão “risco residual” explica a importância da definição de critérios para aquilo que é considerado risco: os métodos e técnicas de análise das dádivas de sangue têm “evoluído significativamente nos últimos anos”, mas as falhas não foram ainda “completamente” eliminadas. Portanto, uma doença presente no sangue tem uma probabilidade, mesmo que ínfima, de estar em fase inicial e indetetável.

O grupo de trabalho foi constituído com base na “necessidade de avaliação de acréscimo de risco ao alterar os períodos de suspensão, tal como aconteceu e continua a acontecer noutros países da Europa”, assegura o IPST. Os fatores para se fixarem essas balizas podem estar relacionados com “situações de saúde e doença, viagens e comportamentos sexuais entre outras”.

A Ilga aceita a definição de critérios com base em comportamentos de risco – “uma pessoa que faça sexo regular com vários parceiros e não use preservativo fica automaticamente excluída por um período de tempo –, mas critica as várias mudanças na norma, que se sucederam entre 2016 e 2017 e acabaram por gerar “confusão” e deixar a decisão de aceitar as dádivas sujeitas aos critérios e “preconceitos” dos profissionais de saúde.

“Estamos num limbo”, critica Marta Ramos, que lembra que ficam pelo caminho “dádivas muito benéficas”, o que leva a “baixas nos bancos”. Para além disso, não se está a “educar pessoas para comportamentos sexuais positivos e para travar o HIV/Sida”, mas sim a “contribuir sistematicamente para estigmatizar grupos da sociedade”, como os trabalhadores do sexo.

As normas atuais apenas suspendem definitivamente da condição de dadores os indivíduos definidos como “trabalhadores do sexo”. Devem ser suspensos durante um ano “parceiros de portador(es) de infeção por VIH, e hepatites B e C” e homens e mulheres “que tiveram contacto sexual com indivíduo(s) com risco infeccioso acrescido para agentes transmissíveis pelo sangue”. Os indivíduos com “novo parceiro sexual, não incluído nas alíneas anteriores”, devem passar por uma abstinência de seis meses antes de serem doadores.