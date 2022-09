Os 14 curadores do projeto "Tenho Cancro. E depois?" já definiram as prioridades para a oncologia

"A adoção de medidas de prevenção evita um terço das mortes por cancro", lembra Ana Raimundo, presidente da SPO

"A prioridade deve ser a de desmistificar toda a aura negativa que há em torno do cancro", sublinha António Almeida, diretor do serviço de hematologia do Hospital da Luz

"Há que melhorar as condições de vida dos doentes com cancro da mama avançado", lembra Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud

"70% dos doentes com cancro em estado avançado não tem acesso aos tratamentos a que deveria ter direito", refere Isabel Galriça Neto, diretora da unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz

"Os rastreios devem chegar a todos os recantos deste país", acredita José Dinis, coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas

"Temos que tratar os doentes de forma atempada, eficiente e sustentável", lembra Rui Henrique, presidente do IPO do Porto

"É importante aumentar a literacia sobre investigação em cancro", defende Luís Costa, presidente da ASPIC

"No IPO de Coimbra vamos apostar na melhoria do acesso aos cuidados", assegura Margarida Ornelas, presidente do IPO de Coimbra

"É fundamental termos mais dados sobre o cancro", diz Rosário André, diretora médica da Novartis

"A prioridade, na área do cancro, para o médico de família é diagnosticar precocemente", sublinha Rui Nogueira, presidente Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGEF)

"Prevenir o cancro é melhor do que remediar", refere Tamara Milagre, presidente da associação Evita

"Para 2020 a grande aposta deve ser na literacia", acredita Teresa Bartolomeu, responsável de Marketing da Médis

"Prevenção e diagnóstico precoce são as prioridades", diz Vítor Neves, presidente da Europacolon Portugal

"Temos que mudar o paradigma de apoio ao doente oncológico", defende Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC)