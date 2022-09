Mais de 60 bombeiros combatem incêndio em fábrica na Póvoa de Varzim

Mais de 60 bombeiros de várias corporações combatem um incêndio numa fábrica de painéis solares, na freguesia de Laundos, concelho da Póvoa de Varzim (Porto), constatou a agência Lusa no local. A combater o incêndio estavam bombeiros das corporações da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Moreira da Maia, Trofa e Barcelinhos.

De acordo com a página da Proteção Civil na internet, às 22h05 estavam no local 67 operacionais, apoiados por 23 viaturas. Devido ao fogo ter ocorrido numa zona industrial, os bombeiros tentam impedir a propagação das chamas a outras fábricas, mas aparentemente estará aparentemente controlado, decorrendo intervenções no interior do edifício.

O alerta foi dado às 20h56, segundo a Proteção Civil.