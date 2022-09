Covid-19. Recomendação de isolamento foi um “lapso” de Marta Temido

A ministra da Saúde afirmou nesta quarta-feira que quem provenha de regiões onde há transmissão do coronavírus “deve ter cuidados especiais, designadamente mantendo-se isolado e contactando, em caso de sintomas, ou de dúvidas, as linhas telefónicas de contacto”.

No entanto, num contacto feito pela TSF, a Direção-Geral da Saúde referiu que “não há alteração nas regras de prevenção” e “não há recomendações de isolamento para quem chega a Portugal vindo das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus”. Também o Ministério da Saúde esclareceu, adianta a TSF, que Marta Temido “não queria ter dito o que disse” e que as afirmações que proferiu terão sido “um lapso”.

Entre os cuidados especiais que a ministra da Saúde citou contam-se “a higienização constante das mãos e a abstenção de contactos que possam levar a que gotículas sejam transmitidas." Marta Temido também tinha recomendado que as pessoas que proviessem de regiões afetadas com o curto do Covid-19 regiões deveriam manter-se isoladas.