Conselho Superior da Magistratura recusa receber Associação Sindical dos Juízes

Manuel Soares pediu que, pela primeira vez na história, a Associação sindical dos Juízes pudesse intervir numa reunião plenário para falar sobre as suspeitas sobre as suspeitas levantadas pela investigação da Operação Lex sobre a forma como os processos são, ou foram, distribuídos no Tribunal da Relação de Lisboa. Mas o Conselho alega que a posição da associação "já é conhecida" e que a agenda da próxima reunião de 3 de março "não permite qualquer alteração".

Em comunicado, a associação "lamenta esta impossibilidade" e garante que irá "comunicar por escrito" a sua posição sobre o caso "sem prejuízo" de insistir "com novo pedido de audiência". Este pedido surge na sequência da constituição como arguido de Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, que terá influenciado a forma como foi atribuído a Orlando Nascimento um recurso de um processo que opunha Rui Rangel, juiz e principal arguido da Operação Lex, ao jornal Correio da Manhã. Orlando Nascimento, que é o atual presidente da Relação não foi constituído arguido.

Vaz das Neves, que se recusou a prestar declarações quando foi chamado pelo Ministério Público,, está indiciado pelos crime de corrupção e abuso de poder